Magariños, la compañera de viajes a la farmacia de la mujer

n La apoderada y directiva de de Orange Market, Mónica Magariños, condenada a tres años de cárcel por los contratos de la Gürtel en Fitur, confirmó las informaciones adelantadas por su jefe, Álvaro Pérez , en su declaración voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Magariños se enfrenta en esta pieza a siete años y once meses de cárcel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Algunos hechos se los relataba el propio Álvaro Pérez. Y otros pudo vivirlos ella de primera mano. Como la ocasión en que acompañó a El Bigotes a la farmacia de la mujer de Camps para resolver un problema con la adjudicación del Open de Tenis, según fuentes conocedoras de su declaración. Ambos justifican que no desvelaran estos hechos en el juicio de Fitur porque sus anteriores abogados les aconsejaron no hablar. Pero ahora, asegura, dicen la verdad.