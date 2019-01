El PP hace campaña contra Compromís en Villena tras el acuerdo de la coalición con Los Verdes

Los populares han iniciado una campaña contra la izquierda en Villena y para ello han vuelto a atacar duramente la política lingüística del conseller Vicent Marzá. En un tuit, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha dicho que "urge" que la coalición no gobierne en Villena porque "quiere sacar el castellano de las aulas".

Se trata de una evidente campaña contra la coalición, liderada en la Diputación por su portavoz, Gerard Fullana, ante el acuerdo alcanzado entre Compromís y Los Verdes para concurrir juntos a los comicios de mayo en Villena. El tuit evidencia una clara preocupación en el PP por la pérdida de su escaño en el partido judicial.

El mensaje de César Sánchez ha provocado al reacción inmediata de Fullana: "No César, en Villena no hay ningún problema con las lenguas. Lo que Villena no quiere es que con el dinero de los coles se paguen las campañas electorales o los regalos de la Gürtel que tú también recibías" le ha contestado. Y le pide que no use la educación para "mantenerte en tu poltrona".

La guerra por Villena está servida y el PP, partido que ocupa el único escaño que corresponde a Villena, utiliza el conflicto lingüístico en un territorio donde en los seis centros públicos que existen un 64% de alumnos hablan castellano en infantil y la mitad en primaria.