Ciudadanos se desmarca en las Cortes del pacto «antiVox»

El pacto «anti Vox» impulsado por el grupo socialista en las Cortes Valencianas para blindar las medidas contra la violencia de género podría perder por el camino a Ciudadanos (Cs). La proposición no de ley, tal como avanzó este diario, logró la firma de todos los partidos de la izquierda que sustentan el gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos), así como del PP y Ciudadanos a pesar de que una de sus propuestas de resolución exigía rechazar «la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de la mujer, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar esa lacra social».

Esta cláusula que en la teoría haría un posible un pacto a la andaluza entre PP, Cs y Vox fue aceptada en un primer momento por los partidos de centro derecha. Ciudadanos fue el primero en desmarcarse de Vox al considerar las políticas contra el machismo como una línea roja, mientra que el PPCV, tras los vaivenes del líder nacional Pablo Casado, acabó también sumándose.

La proposición no de ley tiene previsto votarse hoy en el pleno de las Cortes, pero el pacto unánime se tambalea. El grupo de Ciudadanos hizo llegar ayer al PSPV dos enmiendas a la propuesta calificadas como «técnicas», aunque son de calado.



Cambio de conceptos

La primera pide sustituir el término «terrorismo machista» por «violencia machista» en uno de los párrafos, mientras que la segunda supone una modificación sustancial en el alcance de la moción. Ciudadanos quiere eliminar la alusión a pactos «explícito e implícitos» y que el compromiso de los grupos se quede en rechazar adoptar «cualquier tipo de de acuerdo con aquellas formaciones no firmantes a favor del pacto de Estado contra la violencia de género».

La modificación no ha sentado bien al grupo promotor de la iniciativa, que considera que el redactado que propone Ciudadanos desvirtúa la moción. Cabe apuntar que la alusión a partidos que no firmaron el pacto estatal apunta no sólo a Vox, sino también a Podemos, que se abstuvo al considerar las medidas pactadas bajo el Gobierno de Rajoy de insuficientes.

Fuentes del partido naranaja indicaron que su compromiso con el pacto contra el machismo está fuera de duda, pero aseguran querer evitar que el tripartito use este asunto con fines partidistas. Las mismas fuentes indicaron que esperan que se acepten sus propuestas y hasta hoy no desvelarán el sentido de sus votos.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ofreció ayer datos sobre el incremento de la inversión pública en políticas contra la violencia machista durante la actual legislatura y que sitúa el gasto por habitante muy por encima de otras comunidades. Así, la Comunidad Valenciana ha multiplicado por dos este esfuerzo presupuestario respecto a 2015 cuando el gasto por habitante era de 3,20 euros y ahora es de 6,48, lo que implica un aumento del 102 %. Según los datos de la Generalitat, la Comunidad está por encima del gasto medio de comunidades como Andalucía (5,6), Cataluña (1,04), Madrid (3,48) y Murcia (3,4).