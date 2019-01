? La reunión de Toledo de los barones de Podemos pretendió analizar el trabajo autonómico, lanzar un mensaje de unidad y que fruto del «entendimiento haya «cooperación entre las distintas partes» afectadas por la crisis abierta en Madrid. La convocatoria de esa cumbre autonómica extraordinaria es inusual en Podemos, ya que no es habitual que se convoquen reuniones de líderes autonómicos que no partan de la dirección estatal, en este caso no convocada.