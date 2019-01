El PSPV reprocha a Compromís sus ataques a Ximo Puig por la inversión del Estado en Alicante

? El portavoz del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, consideró que la actitud de Compromís en la última sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «hizo daño» y dijo que le gustaría que «no se volviera a reproducir». Apuntó que la relación «entre socios desiguales con relaciones particulares tiene que estar ordenada» y lo importante, a su juicio, «es no hacerse daño». «Y creo que se hizo porque el titular al día siguiente fue: Compromís marca distancias con el PSPV», señaló Mata, para quien ambas formaciones ya están distanciadas pues son partidos diferentes, en sedes diferentes y proyectos diferentes. «Espero que no se vuelva a producir», zanjó Mata. Sin embargo, ha dicho, "hemos llegado a acuerdos políticos y continuaremos haciéndolo", aunque ha reconocido que le gustaría que la actitud mostrada por Compromís "no se volviera a reproducir".