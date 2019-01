Enrique Ortiz asegura que "nunca" ha participado en "ninguna trama contra ningún partido político"

El empresario alicantino Enrique Ortiz, investigado en el 'caso Brugal' y pendiente de juicio por las presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, causa en la que también están procesados los exalcaldes de la ciudad Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ha asegurado que "nunca" ha participado en "ninguna trama contra ningún partido político" ni conoce de la existencia de una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís.

El empresario se ha pronunciado en estos términos en la comisión de Les Corts que investiga la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, así como su relación con la mercantil Crespo Gomar en donde, pese a la insistencia de los diputados, ha eludido valorar unas conversaciones entre él y Sonia Castedo, incluidas en el sumario del 'caso Brugal', en las que se habla de perjudicar al PSPV.

No obstante, ha querido subrayar que él nunca ha colaborado "en nada que haya podido perjudicar al PSOE". "Nunca he participado en ninguna trama contra ningún partido político", ha subrayado para remarcar que de las conversaciones no iba a pronunciarse porque "están cuestionadas desde hace 10 años por el fondo y las formas".

El empresario ha negado haber tenido una relación con Crespo Gomar y ha afirmado que "no los conoce de nada", así como también ha afirmado desconocer si existía una presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc. "Yo no tengo conocimiento ni ninguna relación con nada de lo que trata esta comisión. Si supiese algo lo diría", ha indicado.

Preguntado por un documento que encargó Castedo para ir en contra del PSPV y que se conoció como 'Informe Bob Esponja', Ortiz ha dicho que él nunca habló con nadie de esa cuestión que desconoce porque él "nunca" ha ido contra el PSPV ni ha buscado "una estrategia para perjudicar" a los socialistas. "Yo nunca he perjudicado a ningún partido ni he jugado a política", ha insistido.

En este sentido, ha señalado que él ha trabajado 20 años con el PSOE y "nunca" ha tenido ningún problema con ellos ni con ningún otro partido político. "Hemos colaborado y trabajado y cuando nos hemos equivocado los empresarios lo hemos reconocido, hemos pedido perdón y lo hemos pagado con creces porque hemos sufrido muchísimo, no ha sido un camino de rosas. Yo creo que a nadie se le volverá a ocurrir en esta comunidad nunca ni pedir ni dar", ha manifestado.



Exsecretaria de organización del PSPV

Asimismo, ha comparecido la ex secretaria de Organización del PSPV en Benidorm entre 2004-2007 Anabel Hallado, quien ha reiterado lo que ya aseguró en su comparecencia hace tres meses en el Senado y es que no conocía a las empresas que se relacionan con la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc, así como que los correos publicados desde su cuenta personal no fueron escritos por ella. "Yo no soy la autora", ha recalcado en varias ocasiones.

De hecho, ha admitido que se ha sentido "vulnerable y vulnerados sus derechos" con la publicación de esos correos electrónicos porque pertenecen a su cuenta personal y ella no los ha escrito, por lo que ha negado conocer a la trabajadora de la mercantil Crespo Gomar Lucia Pascual a quien iban dirigidos.

Respecto a su relación con Crespo Gomar, ha señalado que no ha existido "jamás", aunque ha contado que en 2007 se contrató a esta empresa para "mejorar" la imagen del candidato Agustín Navarro con el objetivo de ganar las elecciones tras 20 años de gobierno del PP. Ha explicado que la elección se debió a la cercanía que tenía Crespo Gomar con la ciudad de Benidorm. No obstante, ha detallado que ella personalmente únicamente coincidió "en dos o tres ocasiones" con José Crespo, de esta mercantil.

Preguntada por las empresas Hospimar y Quick Meals, que serían las que pagaron facturas a cambio de concesiones, ha reiterado que no las conocía y ha subrayado que ella no es conocedora de ninguna donación que se haya hecho. "Yo no sé nada de donaciones ni de facturas", ha remarcado.