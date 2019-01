La crisis en Podemos tras la maniobra de Errejón complica todavía más los pactos electorales con EU

La crisis en Podemos tras la ruptura que ha provocado en el seno de los morados el acuerdo de Íñigo Errejón con Manuela Carmena para concurrir juntos en tándem a los comicios de 2019 en la plataforma Más Madrid complica, todavía más, el pacto entre la formación de Pablo Iglesias y EU en la Comunidad Valenciana así como en la ciudad de Alicante, una alianza que es determinante para la continuidad del Consell del Botànic. En la capital alicantina la candidatura municipal que integrarían ambos partidos, que acordaron ir juntos a las elecciones municipales de 2019 después del pacto nacional alcanzado entre ambas direcciones, está pendiente de las negociaciones entre Podemos y EU para concurrir de forma conjunta a las elecciones autonómicas.

Los contatos en la ciudad de Alicante están paralizados a expensas de lo que ocurra en clave autonómica, un escollo que tiene bloqueada la lista municipal al que se suma ahora el problema añadido surgido en Podemos con Errejón. IU tiene un acuerdo con los morados a nivel nacional y en las últimas elecciones generales concurrieron bajo la marca Unidos Podemos. El plantón de Errejón al partido de Pablo Iglesias para irse con Carmena no ha estado exento de críticas por parte de IU, que ya ha anunciado en Madrid que seguirá de la mano de los de Iglesias y que no habrá lazos con Más Madrid. Aunque desde Podemos en la Comunidad no se quiere hacer un ejercicio de comparación con la Comunidad de Madrid al considerar que son situaciones distintas con contextos históricos distintos, lo cierto es que la bronca interna en Podemos con IU es un nuevo problema para las negociaciones. Cabe recordar, en cualquier caso, que EU tiene personalidad jurídica propia separada de Izquierda Unida.

En Madrid IU se ha desmarcado de la lista de Carmena y esa situación podría enquistar la situación en la Comunidad o en Alicante, donde el número uno de Podemos, Xavi López, viene de una lista cercana al «errejonismo» vinculada al Podemos de Antonio Montiel, Llum Quiñonero, Ángela Ballester o Fabiola Meco. El número uno de Podemos a las Cortes, Rubén Martínez Dalmau, es «pablista» pero ya se ha mostrado favorable a cerrar el pacto con EU. Y todas las negociaciones en Alicante están bloqueadas a su vez por falta del acuerdo para esa confluencia en la Comunidad.