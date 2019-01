Chulvi plantea al PSPV salir de la Diputación y se abre la puerta hacia la política autonómica

El alcalde de Xàbia se reunirá en breve con Ximo Puig y Jose Muñoz para determinar el papel que puede jugar.

El futuro del secretario general de los socialistas alicantinos y portavoz del grupo del PSPV en la Diputación de Alicante, José Chulvi, podría mirar hacia la política autonómica. No hay nada cerrado. No hay aún listas autonómicas. Pero el líder de los socialistas en Alicante ya ha manifestado en conversaciones con gente del partido que su fase en el Palacio Provincial ya está superada. Blanco y en botella. El también alcalde de Xàbia tiene en el horizonte dar el salto a València, aunque hasta el momento lo único que declara sobre su carrera política es que está centrado en su pueblo y que aún no se ha mantenido ninguna reunión con el secretario general del partido, Ximo Puig, para resolver su futuro político a partir de los comicios de mayo.

Sin embargo, Chulvi ha transmitido de manera informal a miembros del PSPV y a cargos orgánicos del partido que la Diputación es una etapa que podría quedar en el pasado, según aseguran fuentes socialistas. Eso sí. Lo cierto es que una salida de Chulvi de la Diputación a partir del próximo mayo le abre una vía hacia la política autonómica en la que el primer edil de Xàbia, muy ligado a Ximo Puig, podría tener cabida tanto como alto cargo del Consell o como diputado en las Cortes, de número dos o cuatro de la candidatura. Un camino que fuentes del partido no cierran. Chulvi ya dio un primer paso hacia la política autonómica integrándose en el máximo núcleo de poder de la ejecutiva nacional del PSPV como secretario de política territorial y federalismo, un puesto de relevancia que ocupa a día de hoy.

En los próximos días, de hecho, el actual portavoz del grupo socialista en la Diputación mantendrá una reunión con Ximo Puig y con el secretario de organización, José Muñoz, para hablar de su futuro. Y todo ello en plena elaboración de las listas autonómicas, una papeleta que para Puig parece más sencilla que otras en las que los socialistas tienen un importante escollo por resolver, como es el caso de su número uno en la ciudad de Alicante. José Chulvi tiene un perfil negociador y dialogante. Es el típico político que no se mete en grandes líos y que suele caer bien por su talante cordial y su ausencia de discursos duros, siempre abiertos y pocas veces implacables como para cerrar nuevas propuestas. Todo un «fichaje» que al partido le podría venir bien teniendo en cuenta que instituciones como las Cortes Valencianas están cada vez más fragmentadas y con más partidos encima de la mesa que han dejado atrás, casi de forma general, el bipartidismo. Su perfil ya se tiene en cuenta en algunas «quinielas» internas para jugar ese espacio.

Otra cosa es que Chulvi, muy ligado a su municipio y donde siempre asegura que quiere estar, quiera dar el salto final. De momento permanece callado al respecto, pero las conversaciones con Puig sobre su ubicación política, pendientes de día y fecha, y sus ganas de dejar la Diputación de Alicante tras cuatro años liderando el grupo provincial lo sitúan en la primera línea socialista para ocupar un puesto de relevancia en la política autonómica. José Chulvi revalidó la Alcaldía de Xàbia en 2015 y aumentó los concejales de 6 a 14, el mejor resultado del PSPV-PSOE en la historia de la localidad. Pese a la mayoría absoluta obtenida, Chulvi integró en su gobierno a Compromís y Ciudadanos por Xàbia, quedando únicamente el PP y Xàbia Democrática en la oposición. En diciembre de 2017 y tras la dimisión de David Cerdán como secretario general de los socialistas alicantinos, Chulvi se convirtió en secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante como una apuesta del presidente Puig.