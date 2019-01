Presupuestos del Estado para 2019: Alicante sigue a la cola de la cola

El déficit inversor acumulado entre los años de Rajoy y el de Sánchez suma ya 1.289 millones.

Cambio de color en la Moncloa pero todo sigue igual en el trato que recibe Alicante. O casi... como ha quedado explicitado esta misma semana con la presentación de los primeros presupuestos del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Es cierto que, con el dato global en la mano, las cuentas cumplen con la Comunidad Valenciana y también reflejan un incremento de 63 millones para la provincia de Alicante, que pasa de los cerca de 183 del presupuesto de Mariano Rajoy a 246 con Sánchez. Pero bajando al detalle, sin embargo, estamos ante unos presupuestos que, desde luego, no cumplen las expectativas de las comarcas alicantinas, algo que se ha puesto de manifiesto con el malestar de los empresarios y con el enfado de Compromís, socio de los socialistas pero que ya ha anunciado su intención de enmendar ese reparto y exige nueve grandes proyectos para Alicante por 229 millones.

Como ha venido informando este periódico, esos 246 millones presupuestados en primera instancia para 2019 no cumplen con el criterio de población que sí aplica el Consell, por ejemplo, en sus propias cuentas. Suponen el 20% de la inversión del Estado en la Comunidad cuando Alicante suma en sus 141 municipios casi el 37% de la población valenciana. Pero tampoco suponen un avance en el indicador de la inversión por habitante. En 2018, Alicante era la cuarta provincia con peores números per cápita con 100 euros por alicantino. Este año, esa cifra se eleva hasta los 134 euros pero dentro de un escenario de crecimiento generalizado de todas las partidas presupuestarias en un 10%. En cualquier caso, nada varía: la provincia continúa la cuarta por la cola superando únicamente a Lleida, La Rioja y Las Palmas y a más de 125 euros por habitante de la media de toda España. Alicante recibe por cada uno de sus censados casi doce veces menos que Zamora, la provincia que lidera esa clasificación de la inversión per cápita.

Pero es que, además, Alicante es la provincia de España más grande que, por contra, acumula un tope de inversiones por habitante más bajo. El Gobierno respeta la jerarquía y el criterio poblacional en el volumen de inversión global. Las cuatro que reciben más fondos -Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla- son las mismas que cuentan con más habitantes. Pero ese criterio se rompe cuando se llega a la quinta, que debería ser Alicante pero que, de acuerdo a los datos absolutos, es Almería. El déficit inversor de la provincia -la diferencia entre lo que le corresponde por población y lo que recibe realmente- durante los años de Rajoy y el de Pedro Sánchez ya suma un desfase cercano a los 1.300 millones.