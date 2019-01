Avalancha de cargos en comisiones de investigación

El presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, deberá comparecer en el Senado el próximo 14 de marzo en plena semana fallera. Puig ha sido llamado por el PP, con mayoría en el Senado, a la comisión de investigación de la financiación de partidos políticos para explicar la financiación del PSPV en las elecciones de 2007. En declaraciones a los medios al término de la sesión de esta comisión, el portavoz del PP, Luis Aznar, aseguró ayer que además de la comparecencia del presidente también se ha solicitado que regrese para realizar una segunda comparecencia la actual presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Cristina Narbona.

A estos dos nombres el PP suma la petición de comparecencia de otras once personas, la mayoría relacionadas con Acuamed, empresa implicada en el caso de presunta financiación irregular de los socialistas a través de la firma Crespo Gomar. Este bloque se prevé que sea realizado en cuatro sesiones, a partir del 14 de febrero y finalizará el 14 de marzo con la comparecencia de Puig en la víspera de Fallas y a dos meses de elecciones.



Camps, de nuevo a las Cortes

Por otra parte, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa cerrarán el 25 de febrero la ronda de comparecencias ante la comisión de investigación de las Corts del caso Taula.

La próxima cita será el 23 de este mes cuando está previsto que comparezcan el exconseller de Cultura Esteban González Pons, hoy portavoz de los populares en el Parlamento europeo, y el exgerente de la Fundación Jaume II Vicente Burgos. El 28 será el turno del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y del ex secretario autonómico David Serra, y el 4 de febrero están citados el exconseller Rafael Blasco, quien tendrá que comparecer por videoconferencia desde la prisión de Picassent, y el ex consejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla. El 11 de febrero figuran en el orden del día las comparecencias del ex responsable de Orange Market Álvaro Pérez «El Bigotes», quien tendrá que hacerlo también por videoconferencia desde prisión, y los empresarios José Alfonso Vedri, Antonio Puig y Vicente Peris.

El 18 de febrero tendrán que acudir a las Cortes el exconseller de Cultura Alejandro Font de Mora, actual diputado autonómico del PP, y el exdiputado provincial Miguel Barranca, y finalmente el 25 de febrero cerrarán la ronda de comparecencias el expresidente Francisco Camps y Costa, que confesó la financiación irregular de los populares valencianos.