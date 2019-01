Compromís exige nueve grandes inversiones en la provincia para «salvar» a Pedro Sánchez

Aumenta la presión institucional contra las cuentas socialistas.

La provincia de Alicante se ha convertido en el eje de la negociación de Compromís para dar sus cuatro votos a favor a los Presupuestos Generales del Estado, unas cuentas que no tienen mayoría en el Congreso de los Diputados y que han alejado las posiciones en el seno del Consell que comparten PSPV y Compromís. El diputado Ignasi Candela criticó ayer la frustración que arrastra en materia de inversiones del Estado la provincia de Alicante y exigió nueve grandes obras para dar su respaldo a las cuentas de Pedro Sánchez. El parlamentario crevillentino de Compromís dejó claro que su formación no está en un escenario de votar «con un no» las cuentas porque hay dos meses de tramitación para negociar, pero el recorrido tiene que dar que sí, según el mensaje que lanzó ayer la coalición, para nueve proyectos en la provincia y un cambio en las cuentas que suponga aumentar la partida en inversiones reales en Alicante en 229 millones. O al menos en torno a los 200 millones para acercar la inversión al peso poblacional de la provincia. Un paquete de mínimos que para Compromís forma parte del frente común que, a su juicio, debería establecerse en el la Cámara Alta.

Los socios del PSPV en el gobierno valenciano acusaron al presidente de la Generalitat de «olvidarse» de que las inversiones siguen maltratando a la provincia después de que el jefe del Consell las defendiera un día antes junto al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como las mejores para la Comunidad Valenciana. La coalición de izquierdas está presionando a los socialistas con las cuentas para Alicante y no ha soltado el hueso desde que la ministra Maria Jesús Montero hizo públicas las cuentas para 2019 el pasado lunes. Han visto un filón para ganar visibilidad con un mensaje claro y que les interesa -el de la defensa de los intereses de la provincia sin depender de Madrid- justo en el territorio de la Comunidad donde menos peso electoral tiene esta formación que lidera Mónica Oltra en el Consell y Joan Baldoví en Madrid.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana las cuentas, como defiende Puig, es cierto que se acercan al peso poblacional de la autonomía. Un compromiso que Pedro Sánchez le hizo Puig el pasado octubre en Moncloa. Mejoran mucho por la alta inversión en Valencia y especialmente en Castellón, pero flojean, desde luego, en Alicante pese al aumento de 63 millones. Para revertir la situación, Compromís propone mantener encuentros con partidos políticos y sindicatos para llegar a consensos, elevar la presión y generar un frente que pueda exigir obras por 229 millones más para alcanzar la cifra de 450 millones en inversiones para este ejercicio, un incremento que para Ignasi Candela es asumible. «Es la única manera de sacar a la provincia del maltrato histórico», aseguró ayer el parlamentario en la ciudad de Alicante.

Las grandes obras propuestas por Compromís para computar como inversiones territorializadas -y no dentro de partidas genéricas, como se justificaban el martes Ábalos y Puig en su comparecencia pública- son el tren de la costa en el tramo Gandia-Oliva-Dénia por valor de 60 millones junto al Dénia-Alicante por diez millones, el cercanías entre Alicante-Murcia, la conexión ferroviaria de la Vega Baja con Orihuela, aumentar la partida para el estudio de la conexión del Puerto con el Corredor o la conexión ferroviaria del aeropuerto con Alicante. Así, incluyen también la interconexión entre todas las desaladoras de la provincia y la construcción del acceso desde la A-31 Madrid-Alicante a la estación del AVE de Villena. Y todo ello sacado del fondo de contingencia del Estado, una cantidad que se reserva para resolver eventos imprevisibles no incluidos inicialmente en los presupuestos con el fin de evitar poner en riesgo a programación financiera. Esa es la solución que propone Compromís para «salvar» las cuentas socialistas.

Los presupuestos de Pedro Sánchez incluyen en el seno de una partida genérica de Ferrocarriles dinero para el tren de la costa y para la conexión con el aeropuerto, según fuentes de Fomento, pero son partidas amplias que están sin concretar. Sí aparecen reflejados en las cuentas 130.000 euros para el estudio del tren de la costa, concretamente el tramo Gandía-Dénia, así como 50.000 euros para el estudio de acceso del ferrocarril al aeropuerto Alicante-Elche. Compromís ha condicinado sus votos a la mejora de las inversiones en la provincia, aunque ahora le toca negociar con sus cuatro votos decisivos.

La coalición en ningún caso anticipa un «no» y le pasa la pelota a la ministra de Hacienda por no haberse sentado con ellos para hablar. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ya dijo que la ministra le había dicho antes de acabar el año que habría conversaciones, pero hasta el momento no ha habido ninguna. Con un gobierno en minoría, unos presupuestos que siguen dejando en el furgón de cola a la provincia en inversión per cápita y sin cadenas con Madrid, la coalición pide negociar más inversiones. «Ellos saben las necesidades que tiene la provincia y entiendo que tendrán que ponerse en contacto con nosotros», afirmó Ignasi Candela.