Las fuertes tensiones entre Podemos y EU dilatan el pacto autonómico y municipal

La confluencia electoral de Podemos y EU tenía una fecha para materializarse: el 15 de enero. Así se decidió de manera conjunta por las direcciones de ambos partidos días antes de Navidad. La siguiente noticia que ha tenido EU fueron las declaraciones de Antonio Estañ, secretario general de Podemos en la Comunidad, que esperaba que las negociaciones no se fueran «más allá de febrero». Esa falta de entendimiento y comunicación es una de las razones por las que EU ve «muy difícil» que el pacto electoral se lleve a cabo. La formación liderada por Rosa Pérez Garijo criticó la falta de formalidad por parte de un partido «poco predispuesto» a negociar ni a variar ninguno de los puntos de la oferta que presentaron. Según señalaron fuentes del partido, «una cosa es la negociación y otra la absorción». Así sucedió el lunes. Por la tarde, las dos comisiones negociadoras tenían una reunión pero según explicaron los de EU, en Podemos avisaron que no cederían.

Según reconocen, en lo político «hay una sintonía evidente» pero no hay acuerdo para organizar los nombres en una lista unitaria que, «más allá de los nombres, se trata de confluir para sumar». Rosa Pérez ofreció un 50-50 que Podemos rechazó y, en contraposición, les ofreció un 70-30 que el partido aceptó a cambio de respetarse en todos los tramos de la candidatura. «Hay una falta de talante negociador», señalaron fuentes del partido, que lamentan que la absorción «ni es justa ni es ilusionante». De hecho, la formación de Pérez Garijo cree que se les está tratando como una fuerza subalterna y no «de igual a igual».

EU analizará esta situación el próximo lunes y decidirá si dan de baja un pacto en el que a penas se ha avanzado pese a que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Se convocará el Consell Polític y decidirán si se presentan solos a unas elecciones donde las encuestas no auguran buenos resultados a Podemos. La falta de sintonía para las autonómicas, además, bloquea todas las alianzas municipales.

Compromís suma en Europa

Por otra parte, Compromís perfila una coalición para las europeas que le permita revalidar su escaño en Bruselas. A la alianza de 2014 se suma ahora Més per Mallorca, partido de gobierno en Baleares.