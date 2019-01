Podemos espera cerrar en breve su pacto con EU para las autonómicas y limita sus listas municipales

Podemos abrirá un nuevo proceso de primarias para elegir a los candidatos que representarán a las siglas en los 99 municipios que han pasado el «examen» de la dirección autonómica. Serán 99 de 542 ayuntamientos que hay en la Comunidad, solo los que cuentan con una estructura organizativa firme y cuya experiencia avale la marca. El «filtro» aplicado desde la dirección hará que las primarias se celebren en el 18% de los municipios valencianos que cuenten con menos de 100.000 habitantes; los que están por encima celebraron su propio proceso hace unos meses. Pese a todo, la Comunidad es la autonomía donde más candidaturas de Podemos se han presentado.

La secretaria de organización, Lidia Montero, no ocultó que tras la elección de los municipios que concurrirán con las siglas de Podemos también está la intención de acceder a las diputaciones provinciales y por ello han asegurado tener representación en la mayoría de las comarcas. La formación es consciente de la contradicción de querer eliminar las corporaciones provinciales pero tener que claudicar y acceder a ellas «para que los fondos estatales no caigan en otras manos», apuntó el secretario general, Antonio Estañ. Pese a que Podemos ya no se integrará en marcas blancas, eso no exime a que militantes de poblaciones donde no se ha armado el partido puedan unirse a otras plataformas sin las siglas oficiales. Esta «autonomía municipal» también se dará a los equipos para establecer pactos con los partidos que consideren. Ahí también entra Compromís «si hay consenso», aunque las reticencias son muy evidentes.

El secretario general, Antonio Estañ, reconoció ayer que «no ha habido predisposición» por parte del partido de Mónica Oltra, por lo que «salvo cambio de última hora», solo pactarán con EU. La formación de Rosa Pérez Garijo ha trabajado junto a la de Estañ desde final de verano en el pacto electoral. Debería estar listo «a final de febrero» para tener margen y acabar tejiendo la candidatura conjunta.



Vaciado urgente de las diputaciones

Hasta el final de la legislatura, los morados marcan en rojo la ley para vaciar las diputaciones que tiene un gran impacto en el caso de Alicante (sólo daría tiempo a tramitarla por urgencia o a través de la lectura única), aprobar la ley de Servicios Sociales, reforzar el Plan Edificant, garantizar la Renta de Inclusión y redoblar el Pacto contra la Violencia de Género.