El Congreso reforma el Estatuto con el Gobierno pendiente de Cataluña

Casi ocho años después de que la reforma del Estatuto para exigir unas inversiones del Estado adecuadas al peso poblacional valenciano quedara aprobada en las Cortes, el pleno del Congreso la ratificó ayer. La modificación de la principal norma valenciana será completa cuando la valide el Senado y vuelva a las Cortes. No podrá demorarse mucho porque en tres meses se disolverá el Parlamento valenciano. Y no habrá referéndum de ratificación porque los partidos encontraron la forma legal para que no sea necesario.

La reforma permite finalmente la participación de la Generalitat en las decisiones que sobre inversión adopte el Estado y que afecten a la Comunidad Valenciana. El debate se produjo en un Congreso con aproximadamente la mitad de diputados y en ausencia del Gobierno, volcado en Cataluña, donde mañana celebra su reunión.

La coyuntura preelectoral marcó el debate estatutario. La ruptura de la unanimidad por parte de Ciudadanos (cuyos 31 diputados se abstuvieron frente a los 306 votos favorables) convirtió a su portavoz, Toni Cantó, en diana de todos los ataques, a derecha e izquierda. Ciudadanos sale tocado porque sus diputados ya han aprobado propuestas similares en las Cortes e incluso se aceptaron en el Congreso sus enmiendas.

Cantó sostiene que la reforma no sirve para nada, pero hay sentencias y decisiones del Gobierno que constatan lo contrario. Con Ciudadanos en el disparadero, Cantó sacó a Cataluña como argumento defensivo. Dijo que la reforma sale del Congreso con el apoyo de los «golpistas» del «procés» catalán y con Torra moviendo los hilos de las inversiones y las infraestructuras de los valencianos.

Cantó: «Con golpistas y Bildu»



Cantó incluso acusó al PP de sumarse a los partidos del Botànic, en un «Botànic Plus» apoyado por «golpistas» y Bildu. «Váyanse, señores del Botànic», remató en lo que a muchos les dio la sensación de que era su primer mitin como candidato a la presidencia de la Generalitat. El socialista Artemi Rallo destacó que el Estatuto se aprueba con un presidente socialista en la Generalitat y otro en La Moncloa y acusó a Ciudadanos de no tener palabra. «Solo le ha faltado acabar su discurso con la proclama 'España, una grande y libre, viva España», le soltó a Toni Cantó. «Para usted hasta el PP es ya separatista, solo buscan el conflicto y ya parece que solo quedan ustedes y Vox dentro del marco constitucionalista», le reprochó.

Hasta el PP arremetió contra Ciudadanos. Su portavoz, Gerardo Camps, remarcó que Cs no resulta creíble porque ha sostenido al PSOE casi cuatro años en Andalucía sin pedir que se derogue la misma cláusula que tienen ahora los valencianos. «Mi presidente no es el señor Torra, es el señor Puig, el presidente de los valencianos», dijo el exconseller Camps.

Para el diputado de Compromís, Joan Baldoví, resulta incomprensible que quien pretende ser presidente de los valencianos (Cantó) se borre de su ley más importante. «Aprovechando que hablamos de una ley valenciana, Cantó nos habla de Cataluña, son tan valencianos que tienen siempre a Cataluña en la boca», remató.

Los diputados de Unidos Podemos Ricardo Sixto y Àngela Ballester también reprocharon la posición de Cantó y lamentaron la situación de infrafinanciación que viven los valencianos. El debate y la votación los siguieron desde la tribuna el presidente, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra.

«Expolio de 6.000 millones al año»



También intervino el portavoz de ERC, Joan Tardà, que habló de un expolio a los valencianos de 6.000 millones anuales. Defendió la soberanía fiscal y no los préstamos del Estado. Recordó la visita a los presos del expresidente preautonómico Albinyana y remató con una cita muy valenciana: «Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança».

El presidente de las Corts , Enric Morera, celebró la aprobación de la reforma porque permite ligar las inversiones del Estado al peso poblacional valenciano. Morera espera que los próximos presupuestos del Estado «cumplan» con el 10% de inversión estatal. «Son más de 7.000 millones los que se han dejado de invertir», dijo Morera.