El PP mantendrá a César Augusto Asencio como candidato pese a su imputación por cinco delitos

Declarará como investigado ante el juez el 29 de marzo, a menos de dos meses de las elecciones.

No habrá, al menos de momento, ningún movimiento del PP para relevar a César Augusto Asencio, alcalde de Crevillent y candidato a la reelección además de vicepresidente segundo de la Diputación. La cúpula popular tiene decidido mantener a Asencio como aspirante a un nuevo mandato en la Alcaldía de su localidad a pesar de estar imputado por cinco delitos -prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas- a raíz de un supuesto amaño de las adjudicaciones de Deportes en su pueblo y de que, por ese motivo, tendrá que hacer el «paseíllo» para declarar el próximo 29 de marzo, a menos de dos meses de la cita electoral. La dirección del PP ya ha escuchado las explicaciones del vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura y, por ahora, las da por buenas. Solo un agravamiento de su situación judicial, algo que por ahora se contempla en las filas populares, provocaría una decisión drástica sobre la carrera política de este veterano e incombustible dirigente del Partido Popular.

Hace unos días, cuando se conoció que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a César Augusto Asencio en este asunto y antes de la decisión del juez de citarle a declarar como investigado, el alcalde de Crevillent ya trasladó a la dirección de su partido explicaciones sobre su participación en el proceso. Fue una comparecencia, apuntan fuentes del PP, pormenorizada y exhaustiva que convenció a los cargos de la cúpula popular. La tesis que trasladó Asencio a la dirección de su partido es que, a pesar de la imputación por cinco delitos, el asunto le «toca» de pasada toda vez que no habría participado directamente en las contratas y que el procedimiento incluye acusaciones que son «genéricas». Por ese motivo, la ejecutiva del PP, que acepta la versión de Asencio, entiende que se trata de una cuestión de carácter puramente administrativo a pesar de que, como ha venido informando este periódico, estamos ante un procedimiento que ha sido impulsado directamente por la Fiscalía Anticorrupción.

Esa distinción que realizan los dirigentes populares se ha convertido en motivo por el cual, al menos por ahora, la cúpula popular evitará actuar contra el alcalde de Crevillent más allá del expediente informativo que prevén los estatutos. En su momento, como se recordará, en la convención celebrada en Benidorm, los populares acordaron dejar fuera de las candidaturas o exigir las actas a aquellos cargos del PP que acabaran imputados en una investigación por corrupción. Los populares incumplen así su propio código ético. No consideran que la imputación de César Augusto Asencio esté vinculada con la corrupción y por eso se ahorran aplicar, de inmediato, sus normas.

Así lo especificaron tanto la líder regional del PP, Isabel Bonig, en los pasillos de las Cortes, como el presidente de la Diputación, César Sánchez, al término del pleno de presupuestos. «Es un caso impulsado por un partido político. Estamos totalmente tranquilos», recalcó Bonig. «Respaldo plenamente a César Agusto Asencio. Es víctima de una persecución política», declaró César Sánchez en Alicante. El alcalde de Crevillent, por su parte, se mostró «tranquilo» ante su citación como investigado y aseguró que se «alegra» porque podrá defenderse y tener acceso a un procedimiento que considera «manipulado». «Nunca me he saltado ningún informe y siempre he actuado dentro de la legalidad», señaló. «Hasta el momento se ha producido una vulneración de los derechos a la defensa y de utilización de la información de un juzgado que debería ser reservada», zanjó.