El Congreso aprueba la reforma del Estatut con más de siete años de retraso

El pleno del Congreso ha aprobado esta tarde con los votos a favor de todos los partidos y 31 abstenciones de Ciudadanos la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que permite la participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones que sobre inversión adopte el Estado en la Comunidad Valenciana.

Esta modificación sale adelante siete años y siete días después de que las Corts Valencianes aprobaran la reforma de la disposición adicional primera del Estatut blindar que las inversiones del Estado se adecuaran a la población valenciana.

De la unanimidad se ha desmarcado Ciudadanos pese a que en las Corts sus diputados han aprobado propuestas similares e incluso se han incluido iniciativas que Cs presentó en forma de enmiendas. Todos los partidos han reprobado la posición de Ciudadanos. En el debate ha intervenido el que será candidato a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, que ha acusado al PP de sumarse a los partidos del Botànic en una especie de Botànic Plus.

Cantó ha sacado a pasear rápidamente a Cataluña al asegurar que la reforma del Estatuto valenciano sale adelante con los "golpistas" de Cataluña y Bildu. En opinión de Cantó la reforma aprobada no es más que un brindis al sol porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es inaplicable, algo que no comparten el resto de partidos. "Al final será el supremacista Torra quien decida sobre las cuestiones valencianas como el corredor Mediterráneo y nos harán comulgar al resto de valencianos. No les da vergüenza a PP y PSOE tomarle el pelo a los valencianos", ha preguntado Cantó. "No son buenos construyendo, no saben trabajar, váyanse señores del Botànic", ha concluido.

El socialista Artemi Rallo ha destacado que el Estatuto valenciano se aprueba finalmente con un presidente socialista en la Generalitat Valenciana y otro en La Moncloa y ha acusado a Ciudadanos de no tener palabra. A Cantó le ha dicho que empatizaría mejor con los valencianos si no viniera a esta tierra en viajes solo de ida y vuelta. Rallo ha acusado a Ciudadanos de estar en una reconquista recentralizadora y ha dicho que a Cantó le ha faltado acabar su discurso con la proclama: "España, una grande y libre, viva España". "Para usted hasta el PP es ya separatista, solo buscan el conflicto, parece que solo quedan ustedes y Vox ya dentro del constitucionalismo", ha lamentado el diputado socialista

Hasta el PP ha arremetido contra Ciudadanos. Su portavoz Gerardo Camps ha remarcado que Ciudadanos no es creíble porque ha sostenido al PSOE casi cuatro años en Andalucía sin pedir que se derogue la misma cláusula de aquel Estatuto que rechazan para los valencianos. El popular ha defendido que fue su partido en el Consell valenciano quien impulsó la propuesta y ha rematado contra Cantó: "Mi presidente no es el señor Torra, es el señor Puig, el presidente de los valencianos".

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, comparó a Toni Cantó con Wally. "Pretende ser presidente de los valencianos, pero se borra de la ley más importante de la Comunidad Valenciana. Hoy aparecerá Wally por vergüenza después de que todos les reprobaran su ausencia y hoy aprovechando que hablamos de una ley valenciana, Cantó nos hablará de Cataluña, son tan valencianos que tienen siempre a Cataluña en la boca", señaló. Baldoví ha calificado de irresponsable la posición de Cantó y ha dicho que su partido hubiera preferido que la reforma del Estatut la aprobaran los valencianos en referéndum.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà, ha subrayado que la infrafinanciación de los valencianos se mantiene desde hace 40 años, lo que ha considerado una perversión y un expolio de 6.000 millones anuales. Ha defendido la soberanía fiscal para los valencianos y no los préstamos que llegan del Estado. Ha recordado la visita del expresidente del Consell preautonómico Josep Lluís Albinyana a la prisión de Lledoners a visitar a los presos catalanes del presos y ha rematado con una frase muy valenciana: "Quan el mal bé d'Almansa, a tots alcança"

El diputado de Unidos Podemos, Ricardo Sixto, ha asegurado que el de Cantó ha sido el primer mitin como candidato a la Generalitat y Àngela Ballester ha lamentado la situación de infrafinanciación de los valencianos.

Durante el debate y la votación han estado en el Congreso el presidente valenciano, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, además de otros representantes valencianos.