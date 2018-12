Miguel Ángel Pavón: «EU no ha aprovechado que soy una persona de referencia en Alicante»

P ¿Cómo se explica que los militantes y simpatizantes de EU no le hayan elegido como cabeza de lista después de haber llegado a ser vicealcalde de Alicante?

R No ha sido un resultado aplastante. Nos parece digno, nos temíamos que podía ser peor. Muchos militantes han valorado, a la hora de apoyarnos, la labor de coherencia que hemos seguido en el Ayuntamiento.

P ¿Pero qué ha hecho mal para perder?

R Tengo la sensación de haber cumplido con mi deber durante estos ocho años.

P ¿No cambiaría nada de este período?

R Supongo que todo es mejorable, pero eso ya no tiene sentido. A la hora de volver a representar a EU en el Ayuntamiento, no se ha valorado la capacidad que puedo tener como persona de referencia, conocida por muchos ciudadanos de Alicante. Es un valor que creo que tengo, pero la organización ha decidido no aprovechar el hecho de que soy una persona de referencia para la izquierda alternativa de la ciudad. A uno no le queda otro remedio que asumir una decisión colectiva.

P ¿Cree que le han afectado las tensiones internas generadas en Guanyar Alacant?

R Se generaron tensiones internas por tener responsabilidades de gobierno. Seguramente, si hubiéramos estado en la oposición no estaríamos donde estamos ahora. Pero sacamos muchos concejales (seis), yo no esperaba tantos, y tuvimos que ir adelante con los mimbres que teníamos. Gobernar siempre tiene sus mochilas, y sí, se generaron tensiones internas que han desembocado en esta división de la organización en Alicante.

P De las tensiones del tripartito, ¿se siente responsable o solo apunta a sus socios?

R Seguro que todos lo pudimos hacer mucho mejor. Nosotros, y hablo colectivamente, le damos mucha importancia al programa y, sin embargo, el PSOE y Compromís no le dieron tanta importancia. El señor Gabriel Echávarri y su partido hubieran firmado cualquier cosa con tal de lograr la Alcaldía. Lamentablemente, se demostró que no tenía ninguna intención de cumplir ese compromiso programático, lo que generó muchas tensiones a nivel interno. No era una cuestión personal, era un enfrentamiento ideológico.

P Sus socios le acusaban de dogmático.

R No es una cuestión de dogmatismo, sino de coherencia. Yo no defendía mi opinión, sino un programa hasta sus últimas consecuencias. Quienes lo firmaron y no lo cumplieron no hicieron más que traicionarlo.

P De usted, además, dicen que se maneja mejor en la oposición que en el gobierno.

R No lo sé, intenté hacer lo mismo en la oposición que en el gobierno. Es la percepción que tengo. He intentado afrontar la situación del gobierno bajo los mismos parámetros, defendiendo las mismas cosas y eso nos generó muchos problemas con nuestros supuestos socios. En esta ciudad se castiga la coherencia en lugar de premiarse, es así.

P La izquierda salió muy desgastada del gobierno local.

R El gobierno en una ciudad no es fácil, y menos siendo compartido con otros grupos políticos. Era la primera vez que ocurría aquí y me temo que volverá a pasar lo mismo en otras legislaturas, con tensiones, problemas y desgaste.

P ¿Ve futuro en EU? ¿Seguirán divididos?

R Tiene que pasar tiempo. Veremos el resultado electoral... Cuando me he presentado, ha sido todo un éxito: la primera vez volvimos al Ayuntamiento con dos concejales y a la siguiente convocatoria logramos seis ediles. Es una trayectoria positiva. El listón está muy alto, parece difícil que se repita.