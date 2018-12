Varapalo del Síndic de Comptes a la gestión pública de la Volvo por falta de transparencia

El documento también carga contra la empresa pública que organiza el evento por opacidad.

El Síndic de Comptes de la Comunidad Valenciana ha dado un varapalo a la gestión pública de las tres últimas ediciones de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante por falta de transparencia. Un informe del tribunal de cuentas autonómico alerta de que el Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017 Vuelta al Mundo a Vela no ha elaborado ningún año los presupuestos ni las cuentas anuales que se contemplan en sus estatutos ni cumple con su obligación legal de presentarlas ante la Sindicatura a través de la Intervención de la Generalitat.

A ello añade el hecho de que no ofrece información sobre su existencia ni de sus actividades en una página web, ya sea propia o de alguna de las entidades consorciadas de la Generalitat. En este sentido, el informe da un vuelco a la transparencia del Consorcio -formado por la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de Deportes, Ayuntamiento de Alicante, Autoridad Portuaria alicantina y la Sociedad Proyectos Temáticos de la ComunidadValenciana (SPTCV) - y dice que no ha cumplido con la ley de la Generalitat de Transparencia y Buen Gobierno.

En plena «revisión» del nuevo contrato de la regata para sus edición de 2021 y 2025 por las dudas legales detectadas por la Abogacía de la Generalitat, el Síndic de Comptes recuerda que el Consorcio elaborará y aprobará un presupuesto en el que consignará la totalidad de los ingresos y gastos correspondientes a su actividad. Serán los órganos de dirección como la junta de gobierno, la comisión ejecutiva, el presidente, vicepresidentes y gerente los responsables de formular y aprobar las cuentas anuales de forma que expresen «la imagen fiel» del patrimonio y de las cuentas del Consorcio.

El informe es duro con el papel de Proyectos Temáticos, empresa pública dependiente de la Generalitat, de la que dice que no ofrece en sus cuentas anuales ninguna información «segmentada» sobre la salida de la regata. No hay, por tanto, datos que determinen, cuantifiquen y comenten las diferentes operaciones de ingresos, gastos e inversiones que se han generado con motivo de su gestión por dicha sociedad en relación con los contratos firmados con la mercantil que se iba a encargar de la organización del evento. Tampoco informan dichas cuentas sobre las transacciones u operaciones realizadas por la mercantil con el Consorcio, datos que para el Síndic deberían comprender, al menos, las operaciones de financiación del Consorcio y una estimación de las posibles pérdidas que se deban asumir como consecuencia de su liquidación. Estos hechos podrían suponer, además de un posible incumplimiento de las normas de elaboración de las cuentas anuales aplicables a la Sociedad Proyectos temáticos según alerta el el Síndic, «una merma de transparencia en la gestión de fondos públicos». También llama la atención sobre la opacidad con los recursos judiciales presentados por algunos patrocinadores de la Volvo. En total, el director de Proyectos Temáticos ha presentado catorce alegaciones de las cuales el Síndic solo acepta cuatro.

Fundación para la Volvo



La siguiente pata que se ataca en el informe fiscalizador de la antigua Volvo -ya no se llama así al estar pendiente el evento de otro franquiciado- es la Fundación Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela, de carácter privado. Esta entidad se integró en el Consorcio 2011 y 2014 y asumía la realización del programa y de las actividades de la salida de la regata en 2014, siendo la entidad receptora de las donaciones y aportaciones que generan derecho a las marcas a aplicar los beneficios fiscales. Para el Síndic no consta justificación documental que acredite los motivos por los cuales se acordó la integración en el Consorcio de una fundación no pública y en la que su fundador es la parte privada firmante del contrato Puerto de Salida de Alicante.

Al tener carácter privado la fundación no rinde cuentas a la Intervención y queda al margen del control. De 2014 a 2017 recibió donaciones e ingresos por casi 24,4 millones y realizado gastos prácticamente por la misma cantidad pero sin especificar. «La información que existe en el Registro de Fundaciones sobre dichas partidas en las cuentas anuales es escasa y, en algún caso, incomprensible», añade el Síndic, que recuerda que la realización del evento ha sido contratado por el Consell a través de Proyectos Temáticos y pagado con fondos públicos.