Pavón acaba devorado por las primarias de EU

Miguel Ángel Pavón ha terminado devorado... por sus propios compañeros de EU. No pudieron con el edil ni cuatro años de durísima y frontal oposición contra Sonia Castedo, ni los empresarios como Enrique Ortiz a los que el edil colocó en el epicentro de las tramas de corrupción que asolaron Alicante, ni tampoco los casi tres años de tensiones con el fallido tripartito de izquierdas junto a los socialistas y Compromís. Al final han sido los propios militantes y simpatizantes de EU con los que se granjeó demasiadas enemistades los que le han dado la puntilla a Pavón, que admitió la derrota en una declaración enviada a través de correo electrónico en la que deja claro, además, que su presencia en la primera línea municipal tiene fecha de caducidad, al menos de momento, en las próximas elecciones. El hasta ahora líder del grupo municipal de Guanyar, de hecho, no podrá figurar ni en la candidatura al no lograr el mínimo del 60% de los votos que se requería para aquellos cargos públicos que aspiren dentro de EU a un tercer mandato.

Así las cosas, el concejal Daniel Simón será el candidato municipal de EU en la ciudad de Alicante con 446 votos tras superar con claridad a Pavón, que sumó 343. En la urna presencial, las diferencias fueron mínimas con apenas siete papeletas a favor de Simón que, sin embargo, sí logró una victoria más holgada en la consulta telemática. Daniel Simón no está sujeto, como confirmaron desde la dirección de EU, a la limitación de mandatos que establecen los estatutos al no haber cubierto dos periodos completos como edil. Lleva poco más de cinco años y medio en el cargo. Miembros de la candidatura perdedora no descartan un recurso para que se pronuncie el órgano de garantías de la formación sobre si el concejal cumple con esa norma. La cúpula autonómica de EU, sin embargo y como confirmó este periódico, acepta como legítimo el resultado que se ha producido en las primarias y avala a Dani Simón como aspirante.

Por detrás de Simón, en principio, se queda la también edil Julia Angulo, cuota de la lista de Pavón en la lista municipal. La tercera será la también regidora Marisol Moreno. Estas primarias, en cualquier caso, eran sólo un primer paso. La lucha por asegurarse un puesto de salida para el ganador. Quizá el único con el que cuente EU en las próximas elecciones. Ahora, de hecho, una vez ratificados los resultados, se tiene que intensificar la negociación entre Podemos y EU para su alianza de cara a la convocatoria municipal. Los morados ya no van a permitir el reparto de 2015. Quieren que su aspirante, Xavi López, sea el número uno y controlar una lista en la que EU ya no sea fuerza hegemónica.