Dani Simón será el candidato municipal de EU en Alicante tras vencer con claridad a Miguel Ángel Pavón

El concejal Dani Simón será el candidato municipal de EU en la ciudad de Alicante tras vencer con claridad a Miguel Ángel Pavón, hasta ahora líder del grupo municipal de Guanyar y que no logró ni el mínimo de votos suficientes por parte de la asamblea de la formación en la capital para poder participar de la candidatura. La lista de Simón, bautizada como Esquerra Transformadora, logró un total de 446 votos mientras que la candidatura de Pavón, presentada con el nombre Esquerra i Coherència, consiguió 343. En el voto presencial, las diferencias fueron mínimas con apenas siete papeletas de distancia a favor de Simón que, sin embargo, sí cosechó una victoria clara y holgada en la consulta emitida a través de internet.

De esta manera, EU afrontará la negociación con Podemos para integrarse en sus candidaturas con Daniel Simón como número uno. El edil no estaba sujeto a la limitación de mandatos que establecen los estatutos de EU al no haber cubierto dos periodos completos. Actualmente, Simón lleva poco más de cinco años y medio en el cargo mientras que la normativa interna de la coalición habla de un periodo de ocho años. Y ahora, por tanto, podrá optar a otros cuatro años como concejal. Miguel Ángel Pavón sí estaba sujeto a esa limitación -ya suma dos mandatos completos como concejal- y no consiguió superarla.

El porcentaje que logró su candidatura no le permite al que fue vicealcalde de Alicante con el tripartito volver a formar parte de la lista. Fue un porcentaje muy inferior al 60% que se requiere para un tercer mandato. Así que, detrás de Simón, la siguiente de la candidatura será Julia Angulo, también edil de Guanyar en este mandato. La tercera será la también regidora Marisol Moreno. Ahora, una vez ratificados los candidatos, se tiene que intensificar la negociación entre Podemos y EU para su coalición electoral de cara a la cita municipal. Los morados quieren que su aspirante, Xavi López, sea el número uno mientras que Esquerra Unida también reclama encabezar la lista.