Ximo Puig desoye a las Cortes y preside una reunión en València de la Agencia de la Innovación

Preside un comité del organismo en una universidad valenciana.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, presidió ayer a la reunión del comité estratégico de expertos de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), una cita que se celebró en la Universidad Politécnica de València en plena polémica por la moción aprobada por los grupos de Compromís -socios del PSPV en el Consell-, Ciudadanos y PP en las Cortes Valencianas para que Alicante sea sede única de este organismo público. Este comité de expertos, llamado Comité Estratégico de la Innovación (CEI), es órgano interno de la agencia que solo se ha reunido dos veces desde su creación, ambas en la ciudad de València.

En el momento político en el que se produjo la reunión la presencia de Puig como presidente de la agencia tenía su miga. La figura del jefe de la Generalitat -a su vez presidente del AVI- en la reunión de ayer amparaba el funcionamiento de la agencia en la ciudad del Turia tras las críticas a la duplicidad de sedes y solo un día después de que Compromís diera sus votos -otra vez en este asunto- a Cs y al PP para rechazar una enmienda parcial de Podemos y el PSPV a los presupuestos autonómicos en la que se pedía incrementar medio millón el presupuesto a la entidad.

En menos de dos semanas, los socios del PSPV en el gobierno valenciano han hecho batalla política con la institución junto a los partidos del bloque de derechas en las Cortes. Para la coalición de izquierdas la AVI, adscrita al área de Presidencia, tenía que tener blindada la sede única en Alicante para demostrar la bicapitalidad de la que habla Puig, así que se unió a la propuesta que lideró Cs para cambiar la ley de creación de la agencia con el objetivo de que se refleje en ella que la sede de la AVI sea una: la de Alicante. Los tres grupos lograron que la enmienda de Cs saliera adelante, una maniobra que no ha sentado nada bien ni al propio Ximo Puig ni al director de la agencia, el exconseller Andrés García Reche.No hay que olvidar que en medio de esta batalla están los recelos mostrados en varias ocasiones por el Instituto Valenciano de Competitividad (IVACE), integrado en la conselleria de Economía que dirige el alicantino Rafa Climent, de Compromís. Desde el nacimiento de la AVI se suman varios episodios de críticas de Compromís a la agencia por invasión de las competencias del IVACE. Para Ximo Puig este es un debate que tiene que superarse y la semana pasada insistía en que la sede de la agencia es la de Alicante, que no va a cerrar las oficinas de València y que ya no hay más que mover, además de criticar que justo los partidos que atacaron la creación de la agencia fueran ahora los adalides de la defensa de la misma.

Fuentes oficiales de la AVI explicaron ayer que la reunión de este comité estratégico de la AVI se reunió en la Universidad Politécnica de València porque se quieren centralizar estas citas en lugares referentes de la investigación y la innovación de la Comunidad y los campus universitarios son uno de esos puntos. La idea es que esas reuniones de este organismo roten por toda la Comunidad y que la próxima vez se hagan en Alicante o Castellón. Este comité se reunirá cada seis meses, según explicaron las citadas fuentes, que destacaron que este órgano formado por numerosos científicos tiene un carácter asesor y no directivo. Insisteron en que las principales decisiones que afectan a la agencia se toman en Alicante y que todos los órganos ejecutivos se han reunido y se reunirán en la capital alicantina por ser la sede institucional de la AVI.

El comité de expertos aprobó ayer una veintena de soluciones tecnológicas y propuestas de innovación que se trasladarán a empresas, centros tecnológicos y grupos de investigación. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reafirmó la apuesta del Consell «por conectar la ciencia, el tejido empresarial y la sociedad de la Comunidad con la innovación». Por su parte, el vicepresidente ejecutivo, Andrés García Reche, felicitó al grupo de expertos que colabora con la AVI y que preside el científico Avelino Corma, que aprobó así el trabajo de los cinco comités especializados que componen el CEI para detectar nichos de innovación en áreas estratégicas de la economía.