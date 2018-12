El Consell aplaza el nuevo contrato de la Vuelta al Mundo a Vela entre dudas legales y tensión política

Malestar entre dirigentes socialistas y la cúpula de Proyectos Temáticos aunque Presidencia confía en reconducir toda la situación «lo antes posible».

Hoy no se aprobará, como estaba previsto en un principio, el nuevo contrato que servirá para garantizar las dos próximas salidas de la Vuelta al Mundo a Vela desde Alicante. El «consellet» -la comisión de secretarios autonómicos que se reúne todos los jueves para preparar las sesiones del Consell- decidió dejar encima de la mesa la aprobación el acuerdo entre dudas jurídicas sobre su contenido y una inevitable tensión política. Los altos cargos de Compromís forzaron un aplazamiento y pidieron tiempo para estudiar con más detalle el nuevo proyecto que se tendrá que desarrollar ya sin el patrocinio de Volvo. Alegan la existencia de reparos jurídicos en el informe encargado a la Abogacía de la Generalitat que, sin embargo, desde Proyectos Temáticos -mercantil pública que organiza la regata- entienden que están subsanados conforme a un correo electrónico de ayer por la mañana del equipo jurídico de la conselleria de Hacienda.

Compromís no se opone a que el evento continúe en Alicante pero sí tiene dudas legales a raíz de ese informe que data del pasado 10 de octubre remitido tanto al Consell como a la propia dirección de Proyectos Temáticos. En sus trece páginas, el documento cuestiona, entre otras cosas, cuatro elementos del nuevo contrato que ahora está en suspenso. Primero: una negociación que se ha realizado bajo el régimen jurídico británico, algo que perjudica a la Generalitat. Segundo: pone reparos al sistema de pago del evento a través de un canon fijo a pesar de que el riesgo para la Generalitat, como apuntan desde Proyectos Temáticos, se ha reducido notablemente desde 22 millones a 9,5 al no existir obligación de financiar a uno de los barcos participantes. Tercero: critica que la novación del acuerdo se realice sin conocer la nueva empresa que actuará como patrocinador principal, lo que afecta al efecto de la publicidad y a la solvencia de la regata. No es lo mismo una prueba con un patrocinador ya consolidado como Volvo que afrontar esta nueva etapa sin definir la marca que acompañará a la prueba. Y cuarto: alerta de que no se ha valorado suficientemente el impacto que puede tener el nuevo calendario con una salida cada cuatro años -hasta aquí era cada tres- que quedan fijadas a partir de ahora para los años 2021 y 2025.

El debate jurídico, al final, desembocó en una fuerte tensión política. Fuentes de Compromís confirmaron su apoyo a la continuidad de la Ocean Race en Alicante pero entienden que debe ser un evento «sostenible» y «no una losa económica». Una vez estudien el nuevo contrato y se depuren los reparos que apunta la Abogacía, la coalición está dispuesta a desbloquear el contrato. Proyectos Temáticos esgrime que el servicio jurídico de la Generalitat, con ese correo de ayer, ya ha dado el visto bueno al acuerdo. Aunque su director Antonio Rodes declinó hacer comentarios, lo cierto es que el episodio levantó ampollas entre la cúpula de la empresa y entre cargos socialistas que atacaron, en privado, a Compromís. En Presidencia trataron de poner paños calientes y, pese a todo, se mostraron confiados en reconducir toda la situación en un plazo breve.