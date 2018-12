El Consell deja sobre la mesa el nuevo contrato de la Vuelta al Mundo a Vela

El Consell ha dejado encima de la mesa la aprobación del nuevo contrato para celebrar la Vuelta al Mundo a Vela en Alicante por las dudas jurídicas sobre el documento que han expresado los altos cargos de Compromís. La comisión de secretarios autonómicos, previa a la reunión del Consell que debía dar mañana luz verde al proyecto para la próxima salida, ha aplazado el visto bueno al texto por la oposición de los altos cargos de la formación de Mónica Oltra que piden tiempo para estudiar con más detalle el nuevo proyecto ya sin el patrocinio de Volvo y alegan la existencia de reparos jurídicos en los informes de la Abogacía de la Generalitat que, sin embargo, desde Proyectos Temáticos -mercantil pública que impulsa la competición- consideran subsanados.

La negativa de Compromís a llevar el nuevo contrato de la regata a la reunión del Consell que se celebrará mañana se centra en las dudas que surgen a raíz de un informe de la Abogacía de la Generalitat del pasado 10 de octubre remitido tanto a la conselleria de Hacienda como a la propia dirección de Proyectos Temáticos.

El documento legal cuestiona, fundamentalmente, que la negociación del nuevo contrato se haya realizado bajo el régimen jurídico británico, algo que perjudica al Consell; pone en duda el sistema de pago a través de un canon fijo; critica que la novación se realice sin conocer la nueva empresa que actuará como patrocinador principal del evento, lo que afecta al impacto publicitario del evento; y finalmente cuestiona también las nuevas fechas de la Vuelta al Mundo a Vela.

Cada cuatro años

Esta es una de las cuestiones principales y más novedosas del documento que se pretendía aprobar mañana. Este nuevo contrato incluye que la regata se celebre, a partir de ahora, cada cuatro años, con lo que la próxima salida se celebraría en 2021, un año más tarde lo previsto, y la siguiente se demoraría hasta 2025 con un impacto que podría ser negativo por el "largo lapso de tiempo". Esta era una cuestión que, hasta ahora, se desconocía.

Compromís está a favor de la celebración del evento naíutico y recuerda que sus senadores presentaron en Madrid enmiendas para las exenciones fiscales a los patrocinadores. Pero entiende que estas lagunas jurídicas se deben resolver para que el evento sea "sostenible" y "no una losa económica". Una vez se estudie y se depuren esos problemas, Compromís está dispuesto a dar su apoyo a la regata.

Desde Proyectos Temáticos, la empresa pública que organiza el evento, sin embargo, entienden que todo ya había quedado subsanado en la última redacción del documento a pesar de que ese contrato que debía aprobarse mañana incluye cuestiones que ya se ponían en duda con el informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat de octubre como el retraso de la salida a un periodo cada cuatro años o la falta de información sobre la empresa que se encargará del patrocinio. La decisión de los altos cargos de Compromís de dejar sobre la mesa el contrato por los reparos jurídicos levantó ampollas en la cúpula de la mercantil con sede en Alicante.

No es la primera vez que se producen discrepancias entre Compromís y altos cargos socialistas que han obligado a dejar asuntos sobre la mesa en la comisión de secretarios autonómicos. Desde Presidencia de la Generalitat, sin embargo, se mostraron confiados en resolver las dudas de los dirigentes de Compromís en un plazo breve para que el nuevo contrato de la Vuelta al Mundo a Vela se pueda volver a debatir en el pleno del Consell en las próximas semanas. "Si no hay una cuestión de fondo, que no parece que exista, seguro que encontraremos una fórmula para resolver la situación lo antes posible", apuntaron desde Presidencia destacando, en cualquier caso, que Compromís siempre ha mantenido una posición "distante" respecto del evento.