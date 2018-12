El Ayuntamiento de Alicante admite pagos a la red de «noticias falsas» que investiga la Fiscalía por extorsión

Después de mes y medio de silencio, el Ayuntamiento de Alicante ha reconocido, como también la Diputación o el consistorio de Calp, pagos a una red de «noticias falsas» que investiga la Fiscalía por supuesta extorsión a dirigentes políticos de Compromís y el PSPV. El consistorio de la capital admite que aprobó tres facturas -una el 24 de junio y dos al día siguiente correspondientes a las Hogueras- por importe de 1.400 euros como publicidad en «Mas Portal», una empresa denunciada por la Fiscalía y que, como ya han certificado los técnicos del Ayuntamiento de Calp en un informe, no se trata de un medio de comunicación sino de un portal de «fake news».

Fue el concejal Israel Cortés el que admitió los pagos durante el programa «La Línea Roja» de InformaciónTV a preguntas de Natxo Bellido, portavoz de Compromís. Posteriormente, fuentes del consistorio confirmaron esa información pero alegaron que las facturas se remontan al mes de junio y que, por tanto, el consistorio alicantino ya no ha trabajado con esta red de «noticias falsas» una vez que se destapó la investigación iniciada por la Fiscalía contra «Más Portal», que se continúa repartiendo en dependencias municipales.

La reacción del Ayuntamiento de Alicante se produce después de que Compromís registrara una queja ante el Síndic de Greuges para reclamar de la relación de facturas emitidas por las empresas de «Más Portal», en caso de haberlas, y contratos, convenios y otras fórmulas de colaboración con ella.

La coalición recordó en un comunicado que el pasado 6 de noviembre, días después de la intervención de la Fiscalía, presentó por registro del Ayuntamiento de Alicante una petición de facturas para comprobar «que con el dinero de los alicantinos no se financiaba una fábrica de 'fake news'». La denuncia investiga posibles delitos de extorsión y amenazas contra seis alcaldes de Compromís (Xaló, Alcalalí, Altea, Callosa d'En Sarrià, Gata de Gorgos y El Verger) y uno del PSPV (Ondara).

«Si no hay ningún tipo de factura o contrato sería fácil saberlo y que nos remitieran la información, que no nos respondan nos hace temer que el PP oculta información de manera deliberada para no admitir que el dinero de los alicantinos ha servido para financiar su propio fake news», afirmó Bellido antes de admitirlo el PP.