La dirección del PSOE examinará las denuncias contra el aspirante de Ángel Franco en Alicante

La dirección federal del PSOE examinará las denuncias que lleguen hasta Ferraz cuestionando la idoneidad de Andrés García Trillo, el desconocido independiente al que el exsenador Ángel Franco quiere colocar como candidato socialista en Alicante con el aval de Ximo Puig y de los socialistas valencianos. Sin prejuzgar si finalmente habrá finalmente una decisión sobre el proceso para elegir al alcaldable alicantino, la cúpula sí tiene previsto valorar toda la información que le llegue sobre el tumultuoso proceso de selección para valorar una salida que, en cualquier caso, es una «patata caliente» para la ejecutiva de Pedro Sánchez. Mensajes de afiliados remitidos a Ferraz recogen dudas sobre la opción del «hombre» de Franco en este proceso y apelan a una intervención directa de la cúpula, que tendría la potestad, incluso, de suspender las primarias en el supuesto de que efectivamente validara las posibles irregularidades.

Las principales quejas que están llegando hasta el máximo órgano directivo del PSOE apuntan a la falta de imparcialidad de la ejecutiva local que encabeza Miguel Millana, una persona de la absoluta confianza del exsenador Ángel Franco. En la imagen de la presentación de Andrés García Trillo aparecen la mayoría de miembros de la ejecutiva, entre ellos, el propio Millana; el secretario de Organización, Pedro Ródenas, que debe velar por la limpieza del proceso; o el presidente de la agrupación local socialista, José Antonio López Berruti, entre otros. La convocatoria de la presencia de García Trillo en la sede para registrar su precandidatura se realizó desde la propia dirección alicantina a pesar de la que la ejecutiva ni siquiera se ha reunido para abordar la cuestión. En todo momento, la cúpula local, bajo control total y absoluto del «franquismo», ha dejado claro que García Trillo, médico y hasta ahora funcionario-jefe de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Alicante, cuenta con su aval y también con el de la dirección del PSPV, que se ha quedado «muda» después del revuelo tras conocerse la identidad del «hombre» de Ángel Franco. La foto de Trillo junto a Millana y Berruti presentando su alternativa es la evidencia de toda esta situación.

Pero todavía hay una segunda cuestión que tendrá que analizar la dirección federal del PSOE cuando tenga encima de su mesa todos los argumentos: si Andrés García Trillo cumple con el espíritu que establece el reglamento de primarias en el supuesto del fichaje de independientes. Apunta la normativa que debe acreditar, aunque no milite, una trayectoria personal vinculada a los valores socialistas, un bagaje que parece claro que el médico municipal no atesora. Todo ese panorama tiene previsto describir José Asensi, candidato de los «sanchistas», en su intervención del próximo sábado en el comité federal del PSOE para remover aún más, si cabe, el enfado en Madrid por un proceso que se ha fabricado al margen de Ferraz. Una candidatura impulsada por Ángel Franco que, en cualquier caso, levanta ampollas entre los notables de la agrupación socialista. «Estoy indignada. ¿Cómo podemos permitir presentar a una persona por el PSOE que dice estar orgulloso de no ser militante? A mí no me representa un candidato que hace esas declaraciones», dice Araceli Poblador, subdelegada del Gobierno, en Facebook.