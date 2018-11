Bronca en Compromís: Alcaraz cuestiona a Bellido por la crisis de la Plaça del Llibre

El convenio de colaboración firmado, en su día, por el Ayuntamiento de Alicante durante el mandato del gobierno de izquierdas para organizar junto a Escola Valenciana la Plaça del Llibre ha terminado por abrir un conflicto interno dentro de Compromís. Hasta el punto que el conseller Manuel Alcaraz, presidente de la ejecutiva local, ha cuestionado la gestión con la que el portavoz municipal, Natxo Bellido, ha intentado capear la crisis. Pero al tiempo también ha puesto en el disparadero tanto a la concejal María José Espuch como a su pareja, Ismael Vicedo, técnico de Escola en Alicante desde 2008 pero también vicesecretario de Compromís y que cobró una de sus nóminas a través de esa subvención municipal a cuenta de organizar este evento cultural.

En los foros que comparte la ejecutiva, la tesis de Alcaraz, que se ha mantenido en silencio y que no hará declaraciones públicas sobre el asunto, es que no existe ninguna ilegalidad pero que, sin embargo, tanto Bellido como Compromís en su conjunto han gestionado mal un asunto que tiene recorrido y que, apuntaron fuentes de la coalición, condiciona al edil que aspira a repetir como número uno municipal. Durante esos debates internos, el conseller, en tono duro, ha dejado claro, en cualquier caso, que a las explicaciones les ha faltado «contundencia y transparencia» con errores como atribuir responsabilidad al exalcalde Gabriel Echávarri. Un «reproche gordo», apuntan estas fuentes, por no haber sabido hacer frente a la crisis el mismo día que estalló el escándalo con una comisión de la ejecutiva local que pudiera trazar una estrategia con toda la documentación sobre la mesa para afrontar una situación que no es ilegal, señalan, pero sí difícil de explicar. No sólo esa comisión no se ha creado sino que ni tan siquiera se ha reunido la ejecutiva para debatir el panorama. Sólo a través del foro de mensajería que comparten todos los miembros.

La falta de transparencia con la que, según la tesis del conseller, ha manejado Compromís el asunto se traduce en cuestiones como que, por ejemplo, el convenio de colaboración firmado en noviembre de 2016, con los 10.000 euros para la organización de la primera edición de la Plaça del Llibre d'Alacant, no está publicado en la web del Ayuntamiento de Alicante. La existencia del convenio (aunque no su contenido) sí que figura, por su parte, en el listado de subvenciones y ayudas municipales con entidades firmadas en el último trimestre de ese año, que está al acceso público a través del Portal de Transparencia. Bellido alegó ayer que la decisión de publicar el convenio correspondía a Alcaldía, ya que fue firmado todavía en época del alcalde Gabriel Echávarri.

Pero Natxo Bellido, que el lunes presentará a Alcaraz en una conferencia en Alicante que ahora adquiere significación política, no es el único que sale salpicado por este escenario. Tanto cargos del Bloc -el partido de Bellido- como de Iniciativa -la formación de Alcaraz- critican la inacción de la edil Espuch y de Vicedo, ambos también altos cargos de Iniciativa, en este asunto. Consideran las fuentes consultadas que tenían que haber tenido el gesto, al menos, de haber dado un paso atrás como protagonistas de ese convenio y entienden que el impacto sería mínimo si Vicedo se hubiera apartado de organizar el evento.