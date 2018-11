Un concejal de Franco propuso un aumento de sueldo a su candidato que el interventor vetó

El socialista Carlos Giménez, en calidad de concejal de Recursos Humanos, promovió un aumento del sueldo de 745,38 euros al mes para Andrés García Trillo, jefe del Servicio Médico del Ayuntamiento de Alicante y ahora candidato acordado entre la dirección del PSPV y el exsenador Ángel Franco para intentar ser el alcaldable socialista en las próximas municipales, previstas para mayo de 2019. Un proceso interno, con primarias de por medio, en el que competirá, a priori, si no se produce ninguna retirada, con la actual portavoz del grupo municipal, Eva Montesinos, y el catedrático José Asensi, miembro del sector «sanchista».

El intento de aumentar el sueldo al médico García Trillo por parte del edil Giménez, «delfín» de Franco en el grupo municipal, se llevó a cabo hace ahora un año, cuando el PSOE estaba al frente del gobierno municipal y se justificó por la «realización de las funciones técnicas derivadas de la instalación de desfibriladores en todos los centros y vehículos municipales». Sin embargo, fuentes municipales próximas a la Concejalía de Recursos Humanos aseguraron ayer que el movimiento para aumentar el sueldo de García Trillo quedó bloqueado en el área de Intervención, por lo que finalmente no fue efectivo. Por tanto, el intento del edil Giménez de pagar un plus de productividad al responsable del Servicio Médico y de Prevención de Riesgos Laborales, que ahora es el elegido por el bando franquista para ser el alcaldable socialista, no llegó a buen puerto, aunque previamente superó el trámite de la Mesa de Negociación, en la que Guanyar, junto a varios sindicatos, reclamaron que la votación se hiciera desligada de otros aumentos de sueldo.

La propuesta de acuerdo firmada por el concejal Giménez recogía la asignación a García Trillo del factor de productividad (745 euros al mes) por «actividad extraordinaria», en alusión a la instalación de desfibriladores en dependencias municipales. La resolución, según se recogía en el documento oficial, iba a tener efectos desde el 1 de noviembre del pasado año y hasta que «desaparezcan las causas que motivaron su asignación».



Defensa del socialismo

La elección de García Trillo como el candidato de la dirección del PSPV, liderada por Ximo Puig, y del exsenador Ángel Franco, que controla la Ejecutiva local, para ser el alcaldable socialista se convirtió ayer en el tema de conversación del día en el Ayuntamiento de Alicante, donde se habló, y mucho, de las inquietudes políticas del jefe del Servicio Médico. «¿Pero no era del PP?», fue una de las preguntas que más se lanzaron ayer al aire entre el funcionariado municipal, sorprendido en términos generales por la defensa de los valores socialistas que tendrá que realizar, a partir de ahora, un hombre conocido por su perfil conservador y su afición a la hípica.