Los mil frentes de Podemos

Podemos tiene varios frentes abiertos en la provincia y ninguno de ellos se cerrará en breve. El proceso de primarias del que saldrá la lista definitiva que optará al Ayuntamiento de Alicante está activo en plena negociación interna con EU y en medio de una lucha encarnizada con el sector crítico, que ayer llevó a la Fiscalía a su propio partido por coacciones. La primera criba de los candidatos se ha cerrado con un total de 14 aspirantes oficiales a número uno de la formación. De los 25 hombres y mujeres que presentaron candidatura para liderar la lista de Podemos, 14 han obtenido los avales personales y colegiados necesarios para continuar. Vanessa Romero, Xavier López, Carlos Andreu, Maria Teresa Hermoso, Fernando Quilis o Andrés Abadía están entre los aspirantes que han superado el corte de los avales. También lo ha hecho el dirigente vecinal José Luis Valdés, que igualemente ha superado la terna como aspirante a la Generalitat Valenciana. La idea en la formacion autonómica liderada Antonio Estañ es dar un giro radical al partido y, de hecho, cuatro de los parlamentarios autonómicos no repetirán: el mismo Estañ, que apunta a candidato al Congreso; la alicantina Llum Quiñonero; el alcoyano Josep Almería ; y la tránsfuga Covadonga Peremarch.

A partir de ahora los candidatos se inscriben en listas con cabeza propia, y aunque se habla de aunar las distintas sensibilidades en una lista única en la capital, lo cierto es que la unión interna de Podemos en Alicante no es precisamente uno de los fuertes de la formación. El grupo de críticos del partido en Alicante presentó ayer una denuncia contra la formación por coacciones, y le acusan de querer poner cortapisas a la libertad de los críticos con continuas amenazas para silenciarlos. A partir de ahora los aspirantes a liderar la lista municipal de Alicante así como los integrantes de las mismas -cabe recordar que los inscritos eligen a sus favoritos de entre los miembros de cualquier candidatura- tendrán de plazo hasta el 11 de noviembre para elaborar esas listas o intentar una candidatura única. A partir del 20 comienza la votación, que se cerrará el día 25, en la que cada votante interno elige a sus candidatos de entre las distintas listas. El 26 de este mes se dedicará al recuento y repaso de votos válidos y el 27 se darán a conocer los nombres de los elegidos, tanto de los cabezas de lista como de los integrantes de las candidaturas.

Después de las primarias llegará una parte fundamental del proceso interno electoral: la negociación con sus socios de EU, con quien irán de la mano a los comicios municipales de 2019. El problema del pacto es que los morados quieren encabezar el primer puesto, algo que aún no ven claro desde EU. El Consejo Ciudadano de Podemos celebró una reunión recientemente donde se acordó esta opción, que aún no ha sido trasladada oficialmente a la dirección del partido izquierdas. Miembros de Podemos explicaron que todavía no se ha producido la reunión oficial con EU para trasladarle su propuesta de lista, que iría encabezada por un miembro morado y que acapararía alrededor del 75% de la candidatura. ¿Por qué? Los morados utilizan como referencia los datos de los comicios de 2015, en los que los electores de Alicante dieron 23.432 votos a Podemos y menos de siete mil a EU. De ahí que busquen equiparar el arrastre de votos de unos y otros en la cuota de la lista final.

Sin embargo, este punto ha sido objeto de conflicto con EU, que de momento rechaza que Podemos lidere la lista sin negociación previa y que defiende que hay que esperar a las primarias de ambas formaciones para luego componer listas. Antonio Estañ ratificó ayer la voluntad de un acuerdo autonómico con EU -sin Compromís, que con toda seguridad se presentará en solitario a las elecciones autonómicas- y aseguró que esta semana retomarán el diálogo para esa alianza electoral.