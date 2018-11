Franco apadrina a su candidato en un acto con sus fieles en la sede socialista

El hombre fuerte de la ejecutiva local del PSOE de Alicante, el exsenador Ángel Franco, ha presentado esta tarde a su candidato a la Alcaldía de Alicante en la sede socialista de la calle Pintor Gisbert. Andrés García Trillo, un médico independiente cuya candidatura han avalado tanto la dirección local como autonómica del PSPV, ha registrado esta tarde su precandidatura acompañado de los fieles de Franco y del secretario local del PSOE, Miguel Millana.

Ha sido Millana quien ha presentado a García Trillo como candidato. Ha ratificado en su pequeño discurso de presentación ante el centenar de personas que han abarrotado la sede socialista que Andrés García Trillo es la persona que cuenta con el apoyo de la ejecutiva local. "Es nuestro candidato", ha dejado claro Millana. El propio Franco ha puesto en valor ante preguntas de este diario que sea "un independiente". "Aporta más a la marca PSOE", ha dicho.

García Trillo ha agradecido los apoyos recibidos por los militantes del PSOE que le acompañaban en el registro de su precandidatura y ha destacado que viene "sin mochila" y que por tanto no debe favores a nadie. "No soy militante, extremo que me enorgullece", ha dicho.

El precandidato ha indicado que su aportación será la de la honestidad, la lealtad y la dedicación "a los problemas de la gente". Ha añadido que no pudo decir que no a la propuesta del PSOE "porque cualquier persona honesta no puede rechazar lo que me han propuesto, que es trabajar por la ciudad".

Tras sus palabras han llegado los aplausos, entre ellos los de Franco, que escuchaba atentamente la intervención de su "delfín" desde el otro lado del pasillo de la sede, repleto de militantes afines al exsenador, que ha puesto toda su maquinaria en marcha que con esta primera puesta en escena quede claro quien es el precandidato que cuenta con el respaldo del aparato.

Y contra el aparato local y autonómico se ha revelado, con un discurso de batalla, el precandidato a la Alcaldía de los "sanchistas", José Asensi. Rodeado por excargos socialistas que se posicionaron claramente al lado de Pedro Sánchez en su lucha contra Susana Díaz como la exedil Sofía Morales o la exconcejala Antonia Graells, y aplaudido también por otros cargos en activo como la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, Asensi ha defendido la independencia democrática de la militancia para decidir su candidato y ha criticado que la dirección local y autonómica se haya posicionado con uno de los aspirantes.

Ha anunciado que esa "anomalía democrática" la llevará al Comité Federal el próximo sábado. Fuentes "sanchistas" han explicado que hay mucho "malestar" entre la militancia porque el candidato "oficial" no está ligado al PSOE.

Asensi ha explicado que trasladará a Ferraz que se trata de una candidatura independiente y legítima, pero informará al Comité Federal de la conveniencia de que se estudie si reúne los dos requisitos que piden los estatutos para los independientes: ser una persona notoria y compartir los valores socialistas.