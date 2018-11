Estañ alerta del aumento de ayudas «a dedo» en Presidencia

Podemos advirtió ayer de que estará «muy vigilante» con las partidas nominativas de los nuevos presupuestos -conocidas popularmente como «ayudas a dedo» porque no pasan por concurrencia competitiva- ya que registran un «aumento» que a la formación morada no le «parece justificado en absoluto», en concreto en la Presidencia del Consell. Así lo manifestaron el secretario general de Podem, Antonio Estañ, y la secretaria de Políticas Públicas, Rocío Segura, en una rueda de prensa tras la ejecutiva de Podem. Estañ insistió en que van a estar atentos a estas partidas nominativas «para que no se puedan dar subvenciones a dedo». En caso de detectar cualquier partida o cuestión que no esté clara, «haremos la enmienda pertinente», indicó. «Como poco, siempre tenemos que analizarlas porque no es una forma que nos gusta y menos a las puertas de elecciones», admitió, Estañ.