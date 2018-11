Eva Montesinos da el paso: «Hay mucha gente que quiere un cambio. No pienso en retirarme»

n Como estaba cantado, la actual portavoz municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Eva Montesinos, registró su candidatura para optar a convertirse en la alcaldable socialista en las próximas elecciones municipales. Montesinos llegó a la sede arropada por medio centenar de militantes socialistas, entre los que destacaban dos de los concejales del grupo municipal Fernando Marcos y Rosana Arques. No se han dejado ver ni Carlos Giménez, ni Gloria Vara ni tampoco Miguel Castelló. Además también estuvo arropada por algunos de los colaboradores de confianza de Gabriel Echávarri como Lalo Díez, exconcejal, jefe de gabinete del que fuera primer edil y pendiente del juicio por el troceamiento de los contratos en Comercio; o el abogado Jose Díez. También se dejaron ver militantes próximos a la corriente Izquierda Socialista.

«Hay mucha gente en la agrupación que quiere que las cosas cambien. Ha habido un plazo muy amplio para buscar a esa persona independiente que querían en el partido», señaló Eva Montesinos, quien aseguró que no entra en sus planes dar un paso atrás: «No pienso en retirarme de las primarias, aunque siempre he dicho que estoy abierta a hablar de todo y con todos. Esa persona independiente tiene que tener el consenso de todos, por lo que tendrían que convencerme de que es mejor que yo. Si es mejor que yo, entonces daré un paso atrás. Estábamos a favor del consenso, pero han pasado dos meses y no llega».

Defendido el valor de las primarias para que sea la militancia y los simpatizantes del PSOE de la ciudad de Alicante los que elijan al cabeza de cartel para las próximas municipales. «Este proceso democrático tiene que seguir adelante. La política ha cambiado mucho. Si de verdad no quisiésemos unas primarias, estaríamos en otro partido, como en el PP. Los socialistas nos distinguimos por esa democracia interna», apuntó la edil Eva Montesinos antes de dejar claro que «hoy es el primer día del cambio de un proyecto de futuro».