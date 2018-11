Alicante vuelve a ser la provincia en la que más electores de la UE podrán votar en las municipales

La de Alicante es la provincia que más electores de la UE tiene de España para las próximas elecciones municipales, con un total de 60.144, y también lidera la clasificación en cuanto a los comicios al Parlamento Europeo, con 47.810. Un total de 983.856 ciudadanos de la Unión Europea podrían ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales del 26 de mayo del próximo año y 732.043 en los comicios al Parlamento Europeo de ese mismo día, en su mayoría procedentes de Rumanía, Reino Unido e Italia.Los ciudadanos de la UE podrán votar en las municipales y europeas si manifiestan su voluntad de ejercer ese derecho en España, para lo que disponen de un plazo que finaliza el próximo 30 de enero.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente hay 407.784 electores de la UE registrados ya para las elecciones municipales y 324.259 para las elecciones al Parlamento Europeo. La Oficina del Censo Electoral va a enviar una comunicación por correo postal a 575.072 ciudadanos comunitarios más residentes en España que tienen 18 años o más para facilitarles el trámite de manifestar su intención de votar. De esta manera, si se suman los ya registrados y los que recibirán las comunicaciones, podrían ejercer su derecho al voto en las municipales un total de 983.856 electores de la UE y 732.043 en los comicios europeos.

Quienes estén inscritos en España, no podrán ejercer el derecho de sufragio en el Estado de su nacionalidad. Aunque el Reino Unido ha manifestado su intención de salir de la UE el 30 de marzo de 2019, la Ofician del Censo Electoral, como previsión cautelar, no ha excluido a los británicos del censo electoral para las municipales. No obstante, su inclusión dejará de tener efecto en cuanto se produzca la separación del Reino Unido de la UE. Los ciudadanos que quieran votar y aún no hayan manifestado su voluntad de hacerlo deben estar registrados en el censo electoral y dirigirse a los ayuntamientos donde estén empadronados para expresar su intención de ejercer el derecho al voto en las municipales, en las europeas o en ambas Deberán cumplimentar y firmar la declaración formal contenida en la comunicación y remitirla a la delegación provincial de la Oficina de Censo Electoral correspondiente.

Además, los que dispongan del Número de Identidad de Extranjero (INE) podrán realizar su manifestación de voluntad por internet, accediendo a la sede electrónica del INE. Por su parte, quienes residiendo en España no estén inscritos en el padrón municipal deberán acudir a su ayuntamiento a empadronarse.