Ciudadanos incumple su programa y entierra la reforma de la ley electoral

La reforma de la ley electoral autonómica tuvo defensores en 2015. Partidos como Ciudadanos (Cs) no solo la apoyaron, sino que recogían en su programa la modificación de la normativa «para fortalecer la democracia». Los de Albert Rivera llevaban en su documento electoral una propuesta para rebajar al 3% la barrera de votos necesaria para obtener representación autonómica en las Cortes Valencianas, situada actualmente en el 5%, la más restrictiva de España junto a la de Galicia. Sin embargo, el exceso de confianza en las encuestas ha llevado al partido naranja a rechazar la reforma de la ley planteada por los socios del Consell, lo que supone enterrarla en este mandato.

La reforma de la ley electoral valenciana no superó ayer en comisión el último trámite previo al pleno de las Cortes para su votación final. La modificación de la normativa, que necesita de dos tercios de la cámara para salir adelante, no podrá ser una realidad al votar Cs y el PP en contra de su actualización. Para los «naranjas» la nueva ley es un «un parche» y no recoge la circunscripción única, para la que han presentado una propuesta de reforma del Estatuto. «Queremos una ley de máximos, justa, proporcional, transparente, con listas desbloqueadas, mailing conjunto, con la rebaja del listón y que todos los votos valgan igual», subrayó ayer el diputado de Cs, Juan Córdoba.

En definitiva, los de Albert Rivera incumplen su programa ahora que han visto que superan con sus electores la barrera electoral y priorizan la circunscripción única y las primarias para dar su voto a favor. Cierto que también recogían estas propuestas en 2015, pero una de sus prioridades fue la bajada de la barrera electoral, la misma a la que ahora dan la espalda, impidiendo así que la reforma salga adelante ya que para los socios del Botànic es insuficiente al necesitar el apoyo de dos tercios de la cámara. Ciudadanos se sumó ayer al PP en la comisión previa al pleno de las Cortes al que se llevará la reforma electoral para someterla a votación. La derecha impedirá salvar la modificación de la normativa, ante la que el PP ya había mostrado sus reticencias. El diputado del PP, Luis Santamaría, tildó la reforma de «decepción» y aseguró que su grupo se ha sentido «excluido desde el principio de la negociación» porque se le planteó una hoja de adhesión con nueve puntos y al no estar de acuerdo en la rebaja del listón electoral «no se negoció más con nosotros». Para los populares la bajada del listón electoral es una imprudencia que permitirá dar facilidades a los partidos de ultraderecha, según sostuvo ayer Santamaría, unas manifestaciones que fueron contestadas por el diputado de Podemos Antonio Montiel, quien contestó que si el PP tiene miedo a la ultraderecha lo que debería hacer es «controlar a Pablo Casado».

El Síndic de Compromís, Fran Ferri, y la diputada del PSPV Rosa Mustafá defendieron la necesidad de la reforma porque la actual ley data de1987 y porque el listón del 5% es «antidemocrático». Criticaron la incoherencia de Cs de defender el principio de una persona, un voto «mientras se tolera ese listón». Ferri indicó que Compromís votará a favor tanto de esta propuesta de Ciudadanos para la circunscripción única y la del PSPV para rebajar el listón. La reforma de la ley electoral era una reivindicación histórica de la izquierda valenciana que ahora se podía ejecutar toda vez que el PP no cuenta un tercio de diputados para bloquearla.