El Consell llevará la ley electoral a las Cortes sin tener mayoría

La reforma de la ley electoral ha superado este martes en comisión el último trámite antes de pasar al pleno de Les Corts para su votación final sin conseguir el respaldo necesario, de dos tercios de la cámara --no basta con los votos de los partidos del Botànic--, al mantenerse Ciudadanos (Cs) y PP en el rechazo a esta modificación que, entre otras cuestiones, plantea la rebaja de la barrera electoral del 5 al 3%.

En el primero de los casos, el diputado de Cs Juan Córdoba ha asegurado que su grupo no apoyará la reforma porque es "un parche" y no recoge un aspecto "fundamental" para ellos como la circunscripción única, para la que han presentado una propuesta de reforma estatutaria."Queremos una ley de máximos, justa, proporcional, transparente, con listas desbloqueadas, mailing conjunto y con la rebaja de la barrera, y que todos los votos valgan igual", ha subrayado.

El diputado del PP Luis Santamaría, por su parte, ha mostrado su "profunda decepción" tras leer la ley y ha asegurado que su grupo se ha sentido "excluido" desde el principio de la negociación porque se le planteó "una hoja de adhesión" con nueve puntos y al no estar de acuerdo en la rebaja del listón electoral no se negoció más con ellos: "Les duele que no firmemos cheques en blanco".

También, además de considerar que la ley está "mal hecha", ha indicado que se planteó "para quedar bien con los señores de IU" y ahora es "una enorme imprudencia" bajar del 5 al 3% la barrera electoral en un momento en que "partidos de ultraderecha campan a sus anchas en Europa". "Es un error mayúsculo", ha incidido, para reprochar al Botànic que está hecha "a medida, es cortoplacista y responde a sus intereses electorales".

Fran Ferri (Compromís) y Rosa Mustafá (PSPV) han defendido la "necesidad" de reformar la ley electoral vigente, que data de 1987, y el síndic de la coalición ha destacado que se trata de decidir si uno se quiere quedar en esa fecha o "avanzar en democracia" rebajando un listón electoral que durante años ha sido "una barrera antidemocrática que ha silenciado la voz de miles de valencianos", subrayando la incoherencia de defender el principio "una persona, un voto" mientras se "tolera" ese listón.

De hecho, Ferri ha indicado que su grupo votará a favor tanto de esta propuesta como de la de Cs para la circunscripción única y la del PSPV para rebajar exclusivamente la barrera electoral porque están de acuerdo con lo que se plantea en ambas.

Desde Podemos, Antonio Montiel ha defendido las enmiendas que ha presentado su grupo, de carácter técnico algunas y otra relacionada con la paridad que ha quedado pendiente para el pleno para abordar su redacción. Además, ha subrayado que esta no es una ley solo para rebajar la barrera electoral, sino que incluye muchos más aspectos como el voto preferencial o la paridad, y ha recordado a Cs que su reforma estatutaria no podría, por tiempo, llegar antes de mayo de 2019.

También ha indicado al PP que "si tiene miedo de la extrema derecha, controle a (Pablo) Casado" y ha señalado que VOX es "un partido que está inoculándose en los partidos de derecha tradicional; el PP y en menor medida Cs está haciéndole el juego a la extrema derecha".

Sobre esta misma cuestión, Ferri ha preguntado a los 'populares' si consideran que el PP de Cataluña lo es porque "no hubiera entrado con una barrera como esta" del 5%. Alfred Boix (PSPV) ha agregado que la entrada de fuerzas la decidirían en todo caso los valencianos, "no la barrera". "Combatir los populismos no creo que sea un problema de listón electoral", ha advertido.

Los socialistas también han señalado que el consenso al que apela el PP es "un camino que hay que transitar y para el que hace falta diálogo y ganas", y ellos lo intentaron dos veces, a la tercera "el PP ni contestó" y ahora Cs se ha bajado "en el último minuto" y "evitará que la ley se modernice".

"LEY DE MÁXIMOS"

Córdoba ha insistido en que quieren una "ley de máximos" y aceptan el juego democrático y que consigan representación los partidos que los ciudadanos decidan, como han aceptado "que la extrema izquierda esté aquí".

Santamaría ha lamentado la "pataleta" del Botànic porque Cs les ha dicho que no y ha insistido en que al PP le preocupa el ascenso de la ultraderecha y no quieren "ponérselo fácil", agregando que "no hay mayor fábrica de ultraderechistas que Podemos".