Villarejo avisó a Cotino sobre la investigación al PP valenciano en Gürtel y Brugal

Las nuevas grabaciones del excomisario Villarejo que se han desvelado esta mañana en el portal Moncloa.com apuntan directamente a una persona: Juan Cotino. Villarejo, en una conversación con el marido de Maria Dolores de Cospedal, Ignacio López de Hierro, avisa de que hay una investigación contra su "querido amigo" Juan Cotino, que según continúa Villarejo, ha pedido ayuda al presidente valenciano Francisco Camps.

Las grabaciones, que datan de 2009, se enmarcan en el periodo en que José Manuel Villarejo era comisario adjunto al director operativo de la Policía y hacen referencia a la trama Gürtel. López de Hierro le llama porque su mujer, Maria Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, quiere saber por dónde van a ir las investigaciones. "Dice (Cospedal), oye mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos", declara López de Hierro en la conversación.

El 21 de septiembre, en otra conversación con López de Hierro también para repasar el estado de las investigaciones, el comisario concreta más y asegura que ha logrado contener que trascendieran algunas pesquisas de la investigación en marcha dentro de la Gürtel en València. De ello informó a Juan Cotino "hace diez días" y avisa de que su sobrino, el empresario Vicente Cotino, tendrá que "limpiar todos los papeles".

"Le dije [a Juan Cotino], mira estamos intentando lo posible, pero dile a tu sobrino que limpie, que hay un registro, que limpie todos los papeles", dice Villarejo en la grabación. Vicente Cotino reconoció haber participado en la financiación ilegal del PP valenciano.

El excomisario mantiene una buena relación con José Luis Olivera, jefe de la UDEF que está al mando de la operación, motivo por el que ha conseguido detener el filtrado de la investigación. "Es un tío legal y además, digo, conmigo es muy tronco. Lo que pasa, claro, el hombre tiene que cuidar mucho el culo para que no le corten la cabeza, porque sería clave ahora mismo", afirma Villarejo sobre Olivera.

En la misma conversación, Villarejo le cuenta a López de Hierro cómo ha avisado a Cotino de que "en la medida de lo posible, tengáis resuelto el tema de la explicación", y el excomisario parafrasea lo que Cotino le respondió: "Coño, como es mi sobrino y yo soy un elemento fundamental aquí en la Junta, lo que quieren ya es quemarme para que no vuelva a abrir el pico. Como soy el que protesta", dice Cotino. Y Villarejo insiste: "Tenedlo eso preparado, tal y como además vamos a procurar que no se encuentren datos interesante, tal. Por lo tanto... No, no te preocupes".

Villarejo se compromete a que no se encuentren "datos interesantes" sobre la familia Cotino, a quien pretende proteger debido a la amistad que mantenía con el exconseller mientras estuvo al frente de la Policía entre 1996 y 2000.



Aviso sobre la Diputación de Alicante

En la misma conversación entre el excomisario y el marido de Cospedal, Villarejo sigue informando sobre el estado de las investigaciones en la Comunitat Valenciana. En esta ocasión, avisó a Cotino de que había una investigación abierta por parte del juez Blatasar Garzón a José Joaquín Ripoll, quien fuera el presidente de la Diputación de Alicante y que fue detenido solo un año después por esta misma investigación judicial.

Villarejo explica que Ripoll tiene "el teléfono pinchado" y están entrando muchas llamadas del expresident Eduardo Zaplana. Es entonces cuando Villarejo le dice a Cotino que hable "con el de la Diputación de Alicante y dile que tiene un marrón, una historia de financiación", apunta. Sin embargo, no sabe precisar exactamente de qué se trata porque "es una cosa que yo no controlo, me he enterado de puta chiripa", dice.

Una vez más Villarejo rinde cuentas con López de Hierro y asegura que aunque ha dado esa información a Cotino, "es bueno que tu parienta lo sepa [Cospedal], lo sepáis vosotros, que es bueno que ella tenga una visión global de lo que está pasando y tal..."

Tan solo un mes después es López de Hierro quien llama a Villarejo para profundizar sobre lo que está sucediendo en Alicante, donde el excomisario confirma que "allí hay tomate" y el marido de Cospedal sospecha que "va a saltar".

Según prosigue Villarejo, la investigación pretenden que "contamine" al entonces portavoz de la formación popular en el Congreso de los Diputados, Esteban González Pons.



Enfado por no hacer dimitir a Costa

El PP hizo caer a Bárcenas el 22 de septiembre en el Senado para que fuera procesado por el Tribunal Supremo como parte de una estrategia que según advierte Villarejo, no están cumpliendo los populares valencianos pese haber conseguido que se retrasara la publicación de un informe "descafeinado" sobre Orange Market y el sistema de facturación y financiación de los actos del PP.

En la conversación reproducida por Moncloa.com, Villarejo dice que ha conseguido que el informe se publique el 31 de julio "para que te dé tiempo [a Cotino] el mover vosotros para que exoneren a Camps, pero que sepas que Costa tiene que irse por esto y por eso. Así es que manejarse ´bueno, bueno, si es por Costa que le den por el culo´ dijo Juan Cotino", explica el excomisario a López de Hierro.

Villarejo reprocha en la conversación que el PP valenciano no haya hecho irse a Ricardo Costa antes de la publicación del informe, del que estaban avisados. Fue el 13 de octubre de 2009 cuando Camps le obligó a presentar su dimisión como secretario general del PPCV.