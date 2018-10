Compromís pide más dinero para À Punt pese al rechazo de Puig

El debate sobre la partida presupuestaria destinada a la radiotelevisión pública no termina. El síndic de Compromís, Fran Ferri, aseguró ayer en las Corts que para contar con unos medios de comunicación potentes hace falta más presupuesto y destacó que su importancia ha quedado patente con la última gota fría y el importante despliegue realizado por la cadena pública valenciana.

Ferri defendió que es necesario apostar por unos medios eficientes y no precarios. Subrayó que la ley de la televisión es muy clara y quien se endeuda se va a la calle, no como pasaba antes con el PP, donde se llegó. Recordó que no estaban de acuerdo cuando el PP contraponía derechos fundamentales para intentar justificar que se cerrara la televisión porque, a su juicio, no se pueden enfrentar el derecho a la educación pública, la sanidad universal o a tener una vivienda digna con otro fundamental como es el de la información.



Ley de Función Pública este año

Por su parte, durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, la consellera de justicia, Gabriela Bravo, aseguró que antes de fin de año llevará a las Corts la ley de Función Pública.

Podemos reprochó que el Consell sea más eficaz en la faceta de los anuncios que en la de las concreciones y el portavoz morado, Antonio Estañ, aseguró que el tripartito se juega la credibilidad y reprochó que el cálculo electoral ate de manos al Consell.

La formación morada no se detuvo en peticiones y reclamó más concreción en la hoja de ruta de la reversión del hospital de Dénia, la creación de un cuerpo único de bomberos o la relación de empresarios que tuvieron contratos con la trama Gürtel y que aún siguen trabajando para la Generalitat, pero que el Consell retrasa.

El PP aseguró que los presupuestos del Estado que PSOE y Podemos han pactado van a traer subidas de impuestos no solo para los autónomos, sino para todos. Los populares remarcaron que el Consell paga mal y tarde y denunció recortes en oncología, listas de espera disparadas, barracones y un desastre en política educativa.

Ante el cuestionamiento y en defensa de los presupuestos pactados, Puig se preguntó si el PP está en contra de que llegue más dinero para dependencia, del salario mínimo o de bajar la ratio en los colegios. Puig aseguró que todos los datos han mejorado como el del empleo según la EPA.



El reproche de la financiación

Bonig también cuestionó que en las cuentas no figura el nuevo sistema de financiación, el pago de la deuda histórica o las inversiones y se mostró preocupada por la «tibieza» de Puig. «No vale con fingir ser reivindicativo, sea un presidente de verdad: primero el de los valencianos y después socialista, ahí tendrá el apoyo del PP», afirmó.

Puig le recordó que en épocas de crecimiento éste tiene que ir acompañado por la redistribución y eso el PP «no lo entiende» y activa «políticas sociales regresivas». Insistió en que no se ha distanciado «ni un milímetro» en sus reivindicaciones al Gobierno.