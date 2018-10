Compromís insiste en pedir más dinero para À Punt pese al rechazo de Puig

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado esta mañana en las Corts que para contar con unos medios de comunicación potentes hace falta más presupuesto. Ha destacado que su importancia ha quedado patente con la última gota fría.

Ferri defiende que es necesario apostar por unos medios eficientes y no precarios. Ha dicho que la ley de la televisión es muy clara y quien se endeuda se va a la calle, no como pasaba antes con el PP. Ha recordado que no estaban de acuerdo cuando el Partido Popular contraponía derechos para intentar justificar que se cerraba la televisión porque no se puede contraponer el derecho a la educación pública, sanidad universal o a tener una casa vivienda digna con otro fundamental como es el de la información.

Durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, la consellera de justicia, Gabriela Bravo, ha asegurado que antes de fin de año llevará a las Corts la ley de función pública.

Podemos ha reprochado que el Consell lleve un año sin crear la agencia de cambio climático y su portavoz Antonio Estañ asegura que el tripartito se juega la credibilidad y ha reprochado que el cálculo electoral pueda tarde manos al Consell. Ha reclamado más concreción en la hoja de ruta de la reversión del hospital de Dénia, la creación de un cuerpo único de bomberos o la relación de empresarios que tuvieron contratos con la trama Gürtel y que aún siguen trabajando para la Generalitat.

El PP ha asegurado que los presupuestos del Estado que PSOE y Podemos han pactado van a traer subidas para los autónomos y de impuestos para todos. Los populares han remarcado que el Consell paga mal y tarde y ha denunciado recortes en oncología, listas de espera disparadas, barracones y un desastre de la política educativa.

Puig se ha preguntado si el PP está en contra de que llegue más dinero para dependencia, del salario mínimo o de bajar la ratio en los colegios. Puig asegura que todos los datos han mejorado como el del empleo según la EPA.