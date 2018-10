Veintitrés aspirantes a liderar la lista municipal de Podemos en Alicante

Podemos en la ciudad de Alicante celebró en la tarde de ayer un consejo ciudadano extraordinario para decidir la propuesta de lista que trasladará a EU para participar en los comicios municipales de mayo de 2019. Los morados han considerado que deben ir los primeros en la candidatura, un hecho que fuentes de Podemos han confirmado que ya está acordado con EU. Uno de los modelos que se planteará es que Podemos ocupe los dos primeros puestos, aunque se ofertarán también otras fórmulas. Lo que sí está claro es que se aplicarán los resultados surgidos de las primarias, que arrojarán luz sobre los nombres concretos que irán en la candidatura, así como el acuerdo alcanzado con EU para confeccionar la lista, paritaria y surgida de la votación de sus inscritos. La negociación autonómica pasa por problemas pero puede desencallar con un porcentaje del 70% para Podemos y del 30% para EU.

De momento, 23 personas se han apuntado para participar en el proceso de primarias para encabezar la lista en la capital alicantina. Entre ellas no participa el actual secretario general de Podemos Alicante, Pascual Pérez Cuenca, que se ha presentado para ir en el cuerpo de la lista «solo para ayudar, pero no estaré en la lista definitiva y en ella no aparecerá mi nombre. Yo quiero seguir siendo secretario general para apoyar el futuro grupo municipal desde el partido», según explicó Pérez Cuenca a este periódico.

Los nombres que figuran como aspirantes a número uno de la lista de Podemos en Alicante son: Vanessa Romero, Isabel Estrich, Sergio Caballero, Gabriela Taboada, Andrés Abadía, Maria Pilar Vargas, José Manuel Vidal, Rafael Portaña, Fernando Quilis, Nuria Molpeceres, Maria Teresa Hermoso, Encarnación López, Xavier López, María Dolores Moraga, Pedro Granero, María Luisa García, Blana Martín, José Daniel del Ramo, Francisco Jesús García, Víctor Fernández, Carlos Andreu, Lorena Guzmán y José Luis Valdés. Este último, quien fue el fundador de Vecinos por Alicante, ha sido uno de los representantes vecinales que más denuncias ha presentado por corrupción.