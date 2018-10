Puig defiende la «oportunidad valenciana» de ganar peso en España

Ximo Puig se sentó hace cuatro años (no era presidente) en la tribuna del Club de Encuentro Manuel Broseta para hablar de «la decisión valenciana». Ayer noche volvió al mismo foro para glosar «la oportunidad valenciana». «Todo ha mejorado» en este tiempo. «El momento valenciano no es una marca, es una realidad en cifras».

Es la visión que ofreció en un discurso de ideas, plagado de referencias internacionales, en el que contrapuso los valores de la justicia social frente a la ola populista que recorre el mundo.

La oportunidad, reivindicó, es la justicia social frente a los líderes autoritarios, a los «hombres fuertes» que protagonizan el giro populista conservador (citó a Trump, Salvini y Orban), a la «perversión» que hace que los países autoritarios aparezcan como más eficientes. Puig cuestionó la «libertad low cost» de países como China, donde la democracia se reduce a la libertad de elegir qué comprar, señaló.

«El peligro está en los gobiernos que prescinden de la justica social». Y ahí situó «la oportunidad valenciana». Alejada de errores del pasado, del «gran engaño», cuando cundía «el espejismo de que hay atajos para la prosperidad», en referencia a los gobiernos del Partido Popular.

La oportunidad, destacó, es «un aval para jugar un papel más decisivo en España». Lo habitual hasta ahora era desertar o no regresar a la Comunidad Valenciana. El desafío ahora es que «jamás deje de participar en los debates que le corresponden». La Comunidad Valenciana «hoy forma parte de la solución, no es seguidora de cambios de otros o perseguidora de espejismos», insistió.

«Hemos salido del armario. Tenemos opinión de todo, somos autores de un gobierno que entiende la diversidad como una riqueza», subrayó ante compañeros del Consell, del partido (mayoría) y representantes de la sociedad civil.

Puig reiteró que las reivindicaciones no van a cambiar «gobierne quien gobierne» en Madrid. No obstante, su lectura de las consecuencias del cambio en la Moncloa han sido positivas. «Ya no hay intransigencia ni parálisis, sino diálogo y acuerdo», resaltó.

Puig perseveró en su discurso contra la recentralización, defendió una reforma federalista de la Constitución, porque «la España centralista desune», y también respaldó la línea del Ejecutivo de Pedro Sánchez de rebajar la tensión con Cataluña. No ve soluciones mágicas en este conflicto. Serán a largo plazo. Y en cuestiones de actualidad pidió evitar los titubeos en la respuesta al asesinato del periodista saudí Jamal Kashogi.