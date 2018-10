El Consell del Botànic se da un margen de estabilidad para aprobar los presupuestos y agotar la legislatura

Los socialistas y Compromís ven asumibles las exigencias lanzadas por Podemos, aunque los morados mantendrán la «cautela» hasta ver la respuesta de Hacienda.

El Consell del Botànic quiere estabilidad presupuestaria en las últimas cuentas del mandato y mantener la imagen de unidad que permita repetir un gobierno de izquierdas en 2019. Con ese trasfondo, los socios del gobierno valenciano alcanzaron ayer un preacuerdo sobre los presupuestos para el año que viene que se asentó sobre 14 leyes, especialmente de carácter social. Unos presupuestos que pretenden mantener el espíritu del pacto y ante los que Podemos -socios parlamentarios del Consell, cuyo voto es necesario en las Cortes para sacar adelante las políticas de la Generalitat- parecen haber conseguido parte de sus exigencias.

A priori, la Comisión del Acuerdo del Botànic reunida ayer en la sede de Compromís de València mostró su voluntad de alcanzar un acuerdo sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2019 antes de que estos entren en las Cortes y evitar el conflicto interno durante el debate de enmiendas. Garantizar su aprobación sin problemas es una estrategia que cambia respecto al escenario que se ha dado en años anteriores durante este mandato, especialmente respecto al año pasado, cuando Podemos tensó la cuerda al máximo con propuestas como, por ejemplo, la tasa turística.

Además de los presupuestos, la comisión abordó ayer las prioridades legislativas de cara a la recta final de la legislatura. De ahí salió una lista con 14 leyes prioritarias que deberán salir adelante «sí o sí» antes de que se disuelvan las Cortes, según explicó el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Fran Ferri. Entre ellas figuran la ley de infancia, la de servicios sociales, la de gays, lesbianas y transexuales; la LOTUP, la de lobbies, la que quita privilegios a los expresidentes, la ley para vaciar las diputaciones, la que obliga a garantizar el derecho a la información del cliente en las hipotecas -ley de titulizaciones hipotecarias- y la de prevención de residuos y fomento de la economía circular. Un compendio que lleva el sello de Podemos. Ferri dijo ayer que todas las propuestas del grupo de Antonio Estañ son «factibles».

Sin embargo, los morados no están todavía seguros de todo y esperarán a ver qué hace el Conseller de Hacienda, Vicent Soler, que es quien finalmente tendrá que hacer que todas esas exigencias se reflejen en las cuentas de 2019, según explicaron ayer fuentes de Podemos en la Comunidad Valenciana. En declaraciones a la prensa, la diputada Fabiola Meco explicó por su parte que este paquete normativo es para ellos «uno de los elementos necesarios para profundizar la agenda del cambio, pero no únicamente ese, porque no hay política alguna sin presupuesto». Explicó que Podemos se ha marcado una serie de prioridades que se están trabajando a nivel técnico y político con las consellerias.

«Queremos significar que no tenemos a día de hoy conocimiento de cuáles son las prioridades del Consell», aseveró antes de añadió tras la reunión que estarán vigilantes para ver cómo se concretan esas propuestas a nivel presupuestario. «Esta es una semana decisiva para que Podem dé un primer paso de acuerdo hacia esos últimos presupuestos de legislatura que aspiramos tengan una marcada agenda social», indicó Meco, que destacó que hay disposición por todas las partes a alcanzar el máximo número de acuerdos. Con estabilidad parlamentaria se aleja la posibilidad de un adelanto electoral, que rechazan Compromís y Podemos.