César Sánchez rechaza cualquier negociación con el Consell para vaciar la Diputación

Un clamoroso no. El presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, ha rechazado hoy con rotundidad el plan del Consell adelantado por este diario para vaciar de competencias el organismo provincial. Sánchez lo ha desautorizado en sus dos vertientes: ni a través de una negociación como ha planteado el gabinete de Ximo Puig y Mónica Oltra; ni por supuesto mediante la aplicación de una norma legal que en breve aprobarán las Cortes Valencianas como haría el Govern en caso de que la Diputación, la institución más importante que conserva el PP en la Comunidad, no se avenga a razones a siete meses de las elecciones. "Esta será una batalla larga, pero la daremos", subrayó Sánchez con la misma intensidad.

Eso no quiere decir que el presidente de la Diputación descarte sentarse con el jefe del Consell para tratar este u otro asunto. Fuentes de la entidad provincial señalaron al respecto que ahora mismo todavía no se ha producido oficialmente esa oferta de diálogo y que si Puig la hace por los canales que toca entonces Sánchez ya responderá. Pero a lo que este último no está dispuesto es a ceder a la Generalitat ni una sola de las gestiones que ahora mismo están en manos de la Diputación en materias de tanto peso como turismo, cultura, deportes o servicios sociales y sanitarios. Aunque según la Constitución y el Estatuto esas competencias no correspondan en realidad a las instituciones provinciales.

Y es que para Sánchez es precisamente el Consell el que quiere acabar con ese sistema político heredado de la Transición y de la Constitución y en el que a juicio del también alcalde de Calp las diputaciones desempeñan un rol fundamental que ahora el Pacto del Botànic quiere fagocitar: "No vamos a aceptar ni chantajes, ni rupturas y no vamos a consentir que el gobierno de Puig y Oltra acabe con las provincias y con la unidad de España".

Y en la misma línea agregó que "no voy a contribuir a cambiar nuestra historia ni la España de la concordia, de la pluralidad, la diversidad y la libertad que nos dimos en 1978. Las provincias en España siempre han servido de nexo de unión de la nación española y, por eso, las provincias molestan tanto a los nacionalistas y, en este caso en particular, al gobierno nacionalista de la Comunitat Valenciana en manos de Ximo Puig y Mónica Oltra" arguyó Sánchez.

Por eso, el presidente de la Diputación advirtió de que "lucharé con todas mis fuerzas para evitar el Procès de catalanización emprendido por el Botànic". En ese sentido, Sánchez tildó de "ocurrencia" ese plan adelantado por INFORMACIÓN e insistió en que el Consell "está obsesionado con convertir a la Comunidad en algo que no somos, una provincia del Paissos Catalans".

Desde la visión de Sánchez eso es lo que se esconde detrás del deseo de la Generalitat de "usurpar competencias y protagonismo al municipalismo y a las diputaciones provinciales: la comarcalizacion de nuestra Comunitat como antes lo intentaron en Cataluña Pujol o Montilla con las Veguerías y su afán de eliminar el español de nuestras aulas para levantar muros entre la Comunitat y España".

Desde la Diputación de Alicante "defenderemos la historia propia del pueblo valenciano y un futuro en paz y armonía con el resto de pueblos de España y, como escribieron los padres fundadores de nuestra democracia moderna, lo haremos en concordia y libertad", concluyó Sánchez volviendo a evocar la herencia del periodo de la Transición.