La plataforma per un Finançament Just de la Comunitat Valenciana y su homónima Per un Bon Finançament de les Illes Balears exigieron ayer juntas el cambio del modelo de financiación en 2019. Todos fueron recibidos por el presidente de las Cortes, Enric Morera. La principal reclamación es la financiación según el peso poblacional y, mientras no se apruebe el nuevo modelo, mecanismos compensatorios urgentes y que el Estado asuma la deuda de la infrafinanciación.