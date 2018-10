La Diputación se ha gastado 26.000 euros en eventos para presentar el documental sobre la guitarra

n La Diputación de Alicante se ha gastado al menos 26.000 euros en eventos para presentar un documental de una hora sobre la guitarra que intenta proyectar la imagen de Alicante como referente en este instrumento musical. El área de Presidencia sufragó, por un lado, un viaje a Viena que le costó a la Diputación unos 8.000 euros. La institución provincial se llevó a la capital austriaca a ocho personas, entre ellas al director del vídeo, Domingo Rodes, y al guitarrista Ignacio Rodes, director a su vez del máster de guitarra que se realiza en Alicante, para que actuara durante el acto que se realizó en el Hotel Imperial de la ciudad. Posteriormente, la Diputación pagó 18.000 euros por la presentación del mismo vídeo en Alicante, según queda certificado en dos decretos de Presidencia.

Según la documentación oficial referida al mes de septiembre consultada por este diario, el área de Presidencia, de la que es responsable Carlos Castillo, aprobó y adjudicó como contrato menor de servicio el alquiler de pantalla y globo exterior -juego lumínico proyectado- para el estreno del documental La catedral de las 6 cuerdas por un importe de 9.697 euros. Un segundo decreto del mismo día de septiembre autorizaba el gasto de 8.107 euros para lo que era el evento en sí de la presentación, que se llevó a cabo en el ADDA y que llenó el recinto musical. La proyección de la película estuvo precedida de una actuación de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante -OJPA- y del citado Ignacio Rodes, que interpretaron el segundo movimiento del Concierto de Aranjuez. En total, el coste de la presentación del documental costó al menos 26.000 euros a las arcas públicas de la Diputación entre la expedición de tres días a Viena y la convocatoria de Alicante.

La diputada de EU, Raquel Pérez, pidió hace mes y medio a través de registro la documentación sobre el viaje a Viena para la proyección del vídeo, un acto que la institución preparó para fomentar el carácter internacional de Alicante como referente de la música y la guitarra y al que se llevó a gastos pagados a ocho personas. El vicepresidente de la institución alicantina, Carlos Castillo, y el jefe de gabinete de Presidencia, Toño Peral, lideraron la expedición a Viena junto al mencionado director del vídeo, Domingo Rodes, y el guitarrista Ignacio Rodes, que actuó antes de la proyección junto a la OJPA, que se encontraba en Viena para participar en el Summa Cum Laude International Festival, donde ganó el primer premio.

El viaje, de tres días, generó un coste de 8.000 euros, por lo que la diputada Raquel Pérez solicitó el detalle de las facturas, que aún no se le han entregado tras mes y medio desde la petición. El jefe de Gabinete de Presidencia, Toño Peral, explicó ayer que el expediente no se ha entregado al estar pendiente de la fiscalización de Intervención y que está prácticamente cerrado. Por su parte, Raquel Pérez volvió a insistir en el tiempo que lleva de espera, aunque admitió que entiende que no se le dé si no está completo.