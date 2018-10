Carolina Punset abandona Ciudadanos

La eurodiputada Carolina Punset ha anunciado en una dura carta contra su partido, Ciudadanos, que abandona la formación que libera Albert Rivera por no compartir ya las posiciones ideológicas de esta formación.

Cataluña, una deriva antifeminista y el hecho de que el partido haya cambiado la ideología socialdemócrata por la ultraliberal son los desencadenantes que pone sobre la mesa para dejar la formación naranja. Además Punset asegura que ha sido espiada en el Parlamento Europeo (donde mantendrá el acta hasta las elecciones de mayo de 2019) y que a todo aquel que no comparte la posición de Albert Rivera sobre el 155 y Cataluña se le señala y se le riñe.

Sobre la posición de su partido en Cataluña asegura que el diálogo es imprescindible y que siempre hay que estar abiertos a escuchar a los adversarios políticos. Sin embargo, por interés electoralista se prefiere que la situación esté cada vez más polarizada y enquistada en Cataluña. Asegura que en situaciones excepcionales hay que buscar soluciones excepcionales, lejos de insultos provocaciones y menos aún de celebraciones por el ingreso en prisión de políticos porque la cárcel nunca puede ser buena noticia. "Te señalan con el dedo, te riñen por hablar con Puigdemont con personas de ERC o con cualquiera que no esté en el bloque del 155, eso es penoso y te espían tal como hacen los agentes de la KGB", escribe Punset.

"Lamentablemente se ha escogido pelear únicamente por el voto de gente de derechas o muy de derechas lo cual supone abdicar de políticas sociales, educativas o económicas que beneficien al conjunto de la población y no solo unos pocos", explica.

"No habido interés alguno en atraer el proyecto a gente moderada relevante y significativa. Si se hubiera hecho se hubiera corrido el peligro de poner al descubierto la mediocridad de algunos de los líderes de Ciudadanos cómodamente arropados con una estructura piramidal, fuertemente jerarquizada y construida de arriba hacia abajo", añade. "Se ha preferido construir un proyecto sobre los escombros del PP", remata.

Punset recuerda que ha tardado mucho en tomar la decisión efectiva de darse de baja de Ciudadanos porque siempre dijo que le parecía injusto tener que marcharse cuando era ella la que seguía siendo coherente con las promesas realizadas a la ciudadanía y que el transfuguismo político para ser marca blanca del PP lo había hecho la dirección de Ciudadanos.

"Pasamos del no es no a Rajoy a ser los únicos que apuntalaron su gobierno y no facilitar la salida de un gobierno corrupto es igual a ser cómplice de la corrupción y en la moción de censura a Sánchez vi a mi jefe (Rivera) más enfadado y descolocado que al propio Rajoy eso dice mucho", remarca.

Ya hace más de un año que Punset hizo público su malestar con la formación que lidera Albert Rivera aunque es ahora cuando da el paso definitivo. Punset, que esta noche interviene junto a su pareja, el también exdiputado de Ciudadanos en las Corts Valencianes, Alexis Marí, en un programa de la televisión catalana TV3, ya hace tiempo que no se reconoce en Ciudadanos, pero solo se da de baja en el partido y mantiene el acta en Bruselas.

Punset asegura que ya no comparte la mayoría de las decisiones políticas de su partido, donde asegura que se premia más el aplauso acalorado al líder que las ideas. "No comprendo como uno se puede acostar socialdemócrata y despertarse ultraliberar", asegura Punset en una dura carta contra su partido.

La exportavoz en las Corts añade que ha tardado en tomar una decisión que ya era de sobra conocida porque aún esperaba una rectificación, pero ahora considera que se han dado ya tantos bandazos que la opinión pública ya no recuerda el origen de Ciudadanos. "Hemos pasado de ser tibios con los nacionalistas para ganar el voto catalanista moderado a ser los más españolistas aunque pasear banderas va contra el ADN de lo que fue el primer Ciudadanos, un partido para el patriotismo civil y la ciudadanía por encima de los partidos", reflexiona Punset.

Punset también añade que por el camino se abandonaron también promesas como acabar con el impuesto al sol cuando justo esta semana Ciudadanos ha puesto su voto para evitar que se anule, "una de las mayores vergüenzas de mi existencia", dice porque ella hizo campaña junto al sector fotovoltaico, igual que rechazar ahora el cierre de la central nuclear de Cofrentes cuando lo prometieron en campaña electoral. Vergüenza dice sentir Punset también de la posición de dirigentes de su partido que tachan de violencia en el ámbito familiar o de ideología de género lo que no es más que terrorismo machista o cuando su partido niega la necesidad de las listas paritarias o cuando se pretende "legalizar" la prostitución o la defensa de los vientres de alquiler.