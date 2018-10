Martínez Dalmau legitimará su liderazgo en Podemos contra once aspirantes, entre ellos José Luis Valdés

Martínez Dalmau legitimará su liderazgo en Podemos contra once aspirantes, entre ellos José Luis Valdés germán caballero

Pese al acuerdo de unidad alcanzado por las principales familias de Podemos en torno al profesor de derecho Constitucional Rubén Martínez Dalmau para convertirse en candidato de Podemos a la presidencia de la Generalitat y número uno a las Cortes por Alicante, el exdiputado en el Congreso natural de Teulada no estará solo en las primarias. Once afiliados más se han inscrito para optar a la presidencia de la Generalitat. Entre ellos figura el alcalde de Vinaròs Enric Pla -aunque algunas fuentes de Podemos confirmaron que se trataba de un error en la inscripción- y también aparecen dos integrantes del sector anticapitalista (Marea) como Àngels Varó o Vicente Ortuño. Además de un histórico del movimiento vecinal alicantino como José Luis Valdés. El resto de aspirantes son Manu Escrig, Marisa Ibáñez, Maria Dolores Giménez, Pilar Martí, Eva Montoro, Rafa Aguado e Isabel Bernal. Fuentes de Podemos aseguran que ninguno tiene la más mínima posibilidad de desbancar a Martínez Dalmau del primer puesto de la candidatura a las elecciones de 2019. Es una manera de que las primarias no se celebren «a la búlgara» y de legitimar al candidato.

Para la lista autonómica no hay sorpresa. Aspiran a repetir los actuales diputados César Jiménez, Beatriu Gascó, Cristina Cabedo, Irene Gómez, Antonio Montiel y Jordi Alamán, además de la actriz Rosana Pastor que amagó con enfrentarse a Dalmau. También figuran como inscritos la senadora Pilar Lima que será la candidata por València y el también senador Ferran Martínez que en principio apunta al número dos. También con opciones figuran otros miembros de la ejecutiva de Podemos como Pau Vivas, Jaume Monfort, Lidia Montero, Ana Mateu, Rocío Segura y concejales como Naiara Davó y Àlex Micó.