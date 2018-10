Sanidad abre un expediente al alcalde de Orihuela a siete meses de elecciones

La cúpula regional esperará la evolución de la situación política de Bascuñana por si se cae de la quiniela de favoritos de Génova.

Sanidad ha abierto un expediente sobre la situación del alcalde Orihuela, Emilio Bascuñana, durante su etapa como médico de la administración después de que organismos oficiales de esta Conselleria hayan emitido tres informes en los que se apunta que el regidor estuvo cobrando durante seis años de la dirección territorial en Alicante sin que exista constancia de que acudiera a trabajar. El sentido del expediente que Sanidad confirmó ayer -a siete meses de elecciones- no ha trascendido, pero el caso del presunto absentismo laboral del alcalde se mirará con lupa después de que varios documentos certificaran que Bascuñana cobró 50.000 euros por un puesto en la dirección territorial sin que consten registros de su actividad laboral.

La situación deja endeble como aspirante del PP a la Alcaldía de Orihuela al favorito de Pablo Casado en la ciudad. Bascuñana es el hombre fuerte del líder nacional de los populares en la capital histórica de la Vega, una figura completamente divorciada de la dirección local del partido, encabezada por Dámaso Alonso, del entorno de la secretaria general del PP autonómico, la oriolana Eva Ortiz, número dos de la presidenta del partido regional, Isabel Bonig.

La pugna entre la dirección nacional y autonómica por el candidato de Orihuela no se aclarará. De momento. Y es que la situación es muy complicada por la ruptura interna existente. El PP de Bonig y Ortiz, en armonía con la cúpula del PP provincial -que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias frente a la candidatura de Pablo Casado que sí apoyo Bascuñana- no resolverá el entuerto hasta ver cómo evoluciona el caso. Todo apunta a que dejarán pasar un tiempo antes para olfatear si la presión política, incluso la judicial si la oposición decide llegar a los juzgados con este asunto, hacen caer al regidor de la quiniela de favoritos de Génova. «De momento no hay nada, no se va a decidir nada», indicaban ayer fuentes del PP. Sin embargo, en el asunto de los informes, la dirección regional y la provincial han llegado a cerrar filas con Bascuñana alegando que él ya dio sus explicaciones, aunque admiten que este asunto no le está haciendo ningún favor. Es decir, que no lo quieren, informes al margen.

La presión aumenta sobre Bascuñana, para quien PSPV y Compromís ya han reclamado su dimisión tras conocerse la existencia de los informes, elaborados por la dirección territorial de Sanidad en Alicante, el departamento de Recursos Humanos de la Conselleria y el departamento de Salud de Orihuela. Todos coinciden en que no existe constancia de su trabajo en la dirección territorial de Sanidad de 2007 a 2014, en los que compaginó el puesto con la presidencia de Cruz Roja .

La apertura del expediente dará la posibilidad al regidor oriolano de poder presentar la documentación que obra en su poder para justificar la labor que realizó durante esos años y para poder defenderse, según explicó ayer Bascuñana. Quiso comparecer ante los medios tras haber dado la callada por respuesta el martes, cuando salieron a la luz los informes. El alcalde dijo estar«muy enfadado» por la «campaña de desprestigio, no solo a mi persona sino también a una institución como es el Ayuntamiento de Orihuela». Por esa «estrategia del descrédito», de la que acusó a la Conselleria de Sanidad, a políticos del PSPV-PSOE y de Compromís y a algunos medios de comunicación, anunció que tomaría acciones legales «para que la Conselleria me haga llegar toda la información referente a este asunto, justifique por qué ha vulnerado la protección de datos, y para que haga lo que tenga que hacer para esclarecer acusaciones falsas e infundadas».