El Gobierno promete 900 millones por la financiación pero solo convence al PSPV

La ministra no calma los ánimos en Compromís, que se mantienen en exigir un mínimo de 1.325 millones de euros.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 contemplan 900 millones de euros adicionales para la Comunidad Valenciana según aseguró ayer en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante las preguntas del diputado alicantino de Compromís, Ignasi Candela. Pero la medida no convence a los socios del gobierno del Botànic. El portavoz de Economía de Compromís en la Cámara Baja ve insuficiente el compromiso, asegura que esos 900 millones de euros adicionales son entregas a cuenta pendientes que corresponden a la Comunidad y que responden también a la devolución del dinero que dejó de ingresar por el nuevo sistema de liquidación de IVA que aprobó el exministro Cristóbal Montoro. En definitiva, que no hay un dinero «extra», sino un dinero «que se nos tiene que dar igual», según Candela.

El diputado alicantino aseguró que sigue pendiente la reunión con la ministra para empezar a negociar los cuatro votos de la coalición en el Congreso, a la que Compromís propondrá la llegada al menos de 1.325 millones a través del uso del fondo de competitividad del que sobran cada año unos 2.000 millones de euros. La idea es que ese dinero se reparta entre las comunidades con criterios objetivos de población y de acuerdo con sus necesidades.

La ministra ya explicó hace unos meses que los Presupuestos de 2019 incluirían un préstamo de unos 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas para compensar el dinero que dejarán de percibir en la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2017 a causa de la modificación del plazo de pago del IVA. Para compensar esa merma en los Presupuestos del año que viene se habilita un préstamo sin intereses a las autonomías para devolver en 2021.Esta es una de las medidas con la que se compensará a las comunidades.

No obstante, Montero espetó a Candela cuando le recordó que la Comunidad Valenciana aporta más de lo que recibe que no siguiera por esa vía. Le dijo que la financiación y las aportaciones fiscales las hacen las personas, no los territorios, a lo que Candela respondió que él exponía lo que decía también el conseller de Hacienda de la Comunidad, Vicent Soler, de su mismo partido. Un gesto que el PP interpretó como un «encontronazo» que para Candela no lo fue en absoluto.

El asunto de los 900 millones solo ha convencido de lleno a los socialistas valencianos, que creen que se incluirán partidas incluso superiores. Esos 900 millones avanzados por la ministra ante las preguntas de Ignasi Candela suponen reconocer que la Comunidad «está infrafinanciada y, por ello, tiene que haber una respuesta inmediata», señaló el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Para la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, la comunidad necesita «medidas paliativas para una situación de maltrato singular» aunque calificó de «positivo» el compromiso del Gobierno.

Desde el PP, el diputado torrevejense Joaquín Albaladejo explicó que con Mariano Rajoy y con los mismos parámetros la Comunidad recibió 1.716 millones. Opinó que esos 900 millones son fruto de una manipuación «que por lo visto al Botànic le parece bien», un argumento que también repitió ayer el portavoz de Economía en las Cortes Valencianas, Rubén Ibáñez.