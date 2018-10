À Punt busca 17 profesionales en medio del pulso con el Consell por el presupuesto

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, la nueva radiotelevisión valenciana, ha hecho hoy públicas las bases para la constitución de bolsas de empleo temporal para la contratación de 17 personas destinadas a trabajos técnico o periodísticos en su sede de Burjassot, Alicante, Castelló y Madrid. La convocatoria, publicada hoy en el Diario Oficial de la Generalitat, es consecuencia de una resolución del presidente del Consejo Rector de la Corporació, Enrique Soriano, del pasado 3 de octubre y coincide en el tiempo con el pulso entre À Punt y Presidencia de la Generalitat a cuenta de los presupuestos de la tele para 2019.

À Punt ha presentado unas cuentas que suben más del 25% y alcanzan los 69 millones de euros frente a los 55 millones actuales, una subida cuyo objetivo es asumir la partida de personal (33 millones de euros) de tal manera que no se incumpla la ley actual que establece que la tele no podrá destinar más de un tercio de su presupuesto a pagar a la plantilla. El presidiente Ximo Puig ha dejado claro que no aceptará este incremento salarial y ha dado instrucciones al conseller Vicent Soler para tal fin.

En medio de este rifirrafe, À Punt ha publicado un proceso que supondrá la entrada a la sociedad de 17 profesonales. En la actualidad y según los datos facilitados por Soriano en las Corts existe un total de 454 personas contratadas (398 en la tele y la radio y 56 en la Corporació). Con todo, la incorporación de este nuevo personal está previsto en el acuerdo alcanzado en julio sobre la dimesión de la plantilla final: 489 personas. Esta plazas cubiertas o no de forma temporal tienen consignación presupuestaria. El anuncio para formar nuevas bolsas de empleo temporal (algunas se han quedado ya vacías) coincide con la existencia de voces en el Consell que hablan ya de ajustes en el capítulo de personal y plantean parar la contratación e incluso recortarla, algo a lo que se niega en redondo la actual dirección de À Punt. Desde la entidad se subraya el hecho que el gasto de personal está presupuestado y que la incorporación se está haciendo de forma paulatina conforme se convocan las bolsas de empleo.

Empleo en Alicante

En concreto, las plazas que salen a concurso (que se ajustan a las bases reguladoras acordadas el 26 de julio para la selección temporal de personal) son las siguientes. Para la sede de Burjassot en València, redactor o redactora audiovisual, periodista deportivo, ayudante/a de producción, operador/a de informativos, analista programador, ingeniero/a de tecnología de la informació y desarrollador/a de aplicaciones. Para las sedes de Castelló y Alicante, respectivamente, se solicita redactor/a, periodista, ayudante d e produción y operador; mientras que la sede en Madrid precisa periodista o produtor/a.

Ciudadanos pide explicaciones a Marco

Por su parte, el grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes ha exigido explicaciones a la directora general de À Punt, Empar Marco, por los problemas laborales en la radiotelevisión valenciana "solo cuatro meses después de su apertura", ha comentado el diputado Toni Subiela. "Es muy preocupante que ya se esté hablando de conflictos por diferencias salariales, la duración de las jornadas de trabajo y cambios en las funciones de los empleados" ha añadido Subiela, quien también ha alertado de que estos problemas "podrían poner en peligro las emisiones a final de año".

"¿Cómo es posible que, todavía con una plantilla provisional, se esté hablando ya de subidas salariales? Se están repitiendo vicios que recuerdan demasiado a la extinta Canal 9 y que solo generan mayor desconfianza en el nuevo proyecto de los medios públicos valencianos", ha mencionado el diputado.

Para el parlamentario, las respuestas por parte de Marco son "necesarias y urgentes" porque, ha añadido, "hay que evitar convertir la nueva radiotelevisión en un fracaso y adoptar todas las medidas correctoras necesarias para no malgastar el dinero de los valencianos por segunda vez".