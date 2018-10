Un partido de jubilados en Alicante

Un nuevo partido político ha nacido en Alicante. Se trata de la formación Tercera Edad en Acción, un partido que ha llegado ya a diez comunidades autónomas puesto que su vocación es ser un partido en toda España, según explicó ayer uno de sus fundadores y presidente del mismo, Carlos Rico. La formación tiene como objetivos principales la preocupación por las pensiones y la mejora de la calidad de vida de los mayores, «especialmente cuando un 76% de la población tendrá dentro de 25 o 30 años más de 65 años de edad», señaló Rico, quien explicó que a él le gusta definir a Tercera Edad en Acción «como un partido para traer el futuro al presente con el fin de ayudar a construirlo».

La formación política, que solo tiene 120 días de vida, está ya presente en comunidades como la valenciana, Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias o Castilla La Mancha y aspira a estar presente en el resto, si bien todavía su presidente no puede contestar claramente si ya concurrirá en los próximos comicios de 2019, año en el que están previstas las elecciones autonómicas y municipales en la mayor parte de autonomías. «No sabemos si llegaremos porque ahora mismo estamos en fase de implantación», manifestó Rico.

Desde Tercera Edad en Acción tienen claro que la próxima generación de jubilados será la más preparada de la historia. Poner al servicio de la sociedad la experiencia y el trabajo o la formación de una generación preparada es algo que Carlos Rico define más como un proyecto sociológico que como una formación de corte ideológico. «Viene la generación de jubilados y mayores mejor preparada que ha habido en todos los tiempos en España. Esto no es ideología», indicó su presidente.

A su vez, añadió que lo que busca esta formación política es acabar «con las dos Españas y crear una tercera España del siglo XXI, con gente que ha militado en otros partidos o no. Lo que queremos es sumar experiencias y no nos interesa nada la fragmentación de la sociedad». Pensiones, empleo, una visión europea y el valor de la experiencia tienen ya una nueva marca política que aún no sabe si llegará a los próximos comicios. Lo que sí está claro es que los mayores y jubilados se han organizado en los últimos años y han reivindicado cada vez más un papel central en la sociedad, una sociedad que muchas veces solamente les usa con valores de pasado y no de presente y futuro. Carlos Rico, natural de la localidad de El Pinós, fundador y presidente de esta formación, aspira a que este partido esté en el conjunto de España tras su nacimiento en esta provincia.