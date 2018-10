Podemos se lía en una grave crisis: busca un candidato al Consell y alcaldable en Alicante

Antonio Estañ renuncia en las autonómicas y negocia dar paso a otro alicantino, Rubén Martínez Dalmau, como aspirante de consenso. Pascual Pérez se aparta en la ciudad.

Podemos arrancó ayer el proceso de primarias para elegir a los candidatos que concurrirán en las elecciones autonómicas, municipales y europeas que tendrán lugar en mayo de 2019. Y lo hizo en medio de una grave crisis: buscando candidato a la Generalitat y alcaldable en Alicante. Los resultados de las votaciones se darán a conocer el 27 de noviembre. Hasta entonces, el escenario está abierto en la Comunidad con un panorama, por cierto, muy delicado para los morados, que se desploman en las últimas encuentas publicadas por este diario hasta perder la mitad de sus diputados autonómicos. Los morados están endebles. La fuerza que actualmente lidera Antonio Estañ en la Comunidad se hace innecesaria frente a la mayoría que conformarían PSPV y Compromís, según los datos de la última encuesta de Invest Group para INFORMACIÓN. Difícil tienen, por tanto, mantener el reto de mantener los resultados que les permitieron dar el salto al parlamento autonómico, donde tienen la relevante función de actuar como fuerza de apoyo parlamentario al Consell y donde pierden la mitad de escaños tras concurrir con EU, según la citada encuesta.

El líder de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, rechazó ayer continuar como número uno y está impulsando la candidatura del exdiputado y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València Rubén Martínez Dalmau, otro alicantino que no puede, sin embargo, asegurar que no le vayan a salir rivales desde el sector «pablista» o desde el entorno más cercano al anterior líder autonómico Antonio Montiel, según explicaron a Europa Press fuentes del partido en la Comunidad. La candidatura de Martínez Dalmau tiene como puntos a favor el consenso de buena parte del partido, y aunque pueden surjirle rivales -en Podemos nunca se sabe- abrir paso a este teuladino, exdiputado en el Congreso, es una vía para que confluyan distintas sensibilidades. El partido morado abrió ayer el plazo para inscribir candidaturas individuales, un requisito imprescindible para después poder formar parte de una lista. Los interesados tendrán hasta el próximo martes 16 de octubre para postularse, según el calendario del proceso. Así las cosas, Podemos asume la cita de mayo de 2019 en las diversas comunidades como la antesala de las generales previstas para 2020 y se ha marcado como objetivo entrar a gobernar o cogobernar con el PSOE en el mayor número de autonomías posibles, algo díficil en la Comunidad, un territorio donde las últimas encuestas dejan a los morados muy tocados.

En Alicante, por su parte, el secretario general de Podemos, Pascual Pérez Cuenca, aseguró ayer que rechaza postularse para liderar la lista. Y es que Podemos hará primarias municipales en las capitales de provincia y en las ciudades de más de 100.000 habitantes. En la capital alicantina sí que hay nombres que suenan como aspirantes aunque no todavía no han ratificado su candidatura como son Vanesa Romero, Fernando Quilis y otros miembros del Consejo Ciudadano. Pascual Pérez respondió a preguntas de este diario que su intención no es estar en las instituciones y llegar al Ayuntamiento, aunque sí trabajar por el buen funcionamiento del partido. Aplaudió la candidatura del exdiputado Martínez Dalmau como un nombre «de consenso» en el partido. Además de las primarias locales, Podemos decidirá el 27 de noviembre quienes serán sus candidatos en la Comunidad Valenciana, plazo que coincide con el resto de autonomías menos con Andalucía, donde las elecciones se han adelantado a diciembre.